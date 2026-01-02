"Вимагаю, щоб ці питання були вирішені". Навроцький звернувся до Зеленського

Президент Польщі Кароль Навроцький скаржиться, що між офіційними Варшавою та Києвом є "невирішені питання", над якими команда українського лідера Володимира Зеленського повинна почати працювати.
Головні тези:
- Навроцький заявив про "новий початок" у відносинах між Польщею та Україною.
- На цьому тлі він зажадав від українського колеги конкретних рішень.
Навроцький пояснив, чого чекає від Зеленського
Журналісти поцікавилися в польського лідера, чи кінець 2025 року ознаменує "новий початок" у відносинах між Польщею та Україною.
Навроцький відповів ствердно, а також наголосив, що візит Зеленського до Варшави є доказом того, що Україна дбає про добрі відносини з Польщею.
Як зазначив польській лідер, у його розумінні новий початок має "означати партнерство".
Навроцький чітко дав зрозуміти, що це партнерство є очевидним у його контактах із президентом Зеленським.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-