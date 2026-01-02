"Вимагаю, щоб ці питання були вирішені". Навроцький звернувся до Зеленського
Категорія
Політика
Дата публікації

"Вимагаю, щоб ці питання були вирішені". Навроцький звернувся до Зеленського

Навроцький пояснив, чого чекає від Зеленського
Read in English
Джерело:  RMF 24

Президент Польщі Кароль Навроцький скаржиться, що між офіційними Варшавою та Києвом є "невирішені питання", над якими команда українського лідера Володимира Зеленського повинна почати працювати.

Головні тези:

  • Навроцький заявив про "новий початок" у відносинах між Польщею та Україною. 
  • На цьому тлі він зажадав від українського колеги конкретних рішень.

Навроцький пояснив, чого чекає від Зеленського

Журналісти поцікавилися в польського лідера, чи кінець 2025 року ознаменує "новий початок" у відносинах між Польщею та Україною.

Навроцький відповів ствердно, а також наголосив, що візит Зеленського до Варшави є доказом того, що Україна дбає про добрі відносини з Польщею.

Наш спільний стратегічний інтерес у зв'язку з загрозою з боку Російської Федерації є очевидним — і це одне з небагатьох питань, яке об'єднує мене, прем'єр-міністра Дональда Туска та нинішній уряд.

Кароль Навроцький

Кароль Навроцький

Президент Польщі

Як зазначив польській лідер, у його розумінні новий початок має "означати партнерство".

Навроцький чітко дав зрозуміти, що це партнерство є очевидним у його контактах із президентом Зеленським.

Але вперше висловлюються також конкретні очікування Польщі щодо України… Моїм обов’язком є "виступати від імені польського народу, незалежно від того, чи йдеться про Україну, Німеччину чи Ізраїль У наших відносинах з Україною є невирішені питання, і в межах нашого партнерства я вимагаю, щоб ці питання були вирішені.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР показало процес "ліквідації" командира РДК Дениса Капустіна — відео
ГУР
Капустін та Фортуна
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Кирило Буданов — новий очільник Офісу президента України
Володимир Зеленський
Буданов очолить ОПУ замість Єрмака
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українці спрогнозували завершення війни з Росією
Більшість українців не вірять у швидке завершення війни

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?