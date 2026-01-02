"Вимагаю, щоб ці питання були вирішені". Навроцький звернувся до Зеленського

Президент Польщі Кароль Навроцький скаржиться, що між офіційними Варшавою та Києвом є "невирішені питання", над якими команда українського лідера Володимира Зеленського повинна почати працювати.

Навроцький пояснив, чого чекає від Зеленського

Журналісти поцікавилися в польського лідера, чи кінець 2025 року ознаменує "новий початок" у відносинах між Польщею та Україною.

Навроцький відповів ствердно, а також наголосив, що візит Зеленського до Варшави є доказом того, що Україна дбає про добрі відносини з Польщею.

Наш спільний стратегічний інтерес у зв'язку з загрозою з боку Російської Федерації є очевидним — і це одне з небагатьох питань, яке об'єднує мене, прем'єр-міністра Дональда Туска та нинішній уряд. Кароль Навроцький Президент Польщі

Як зазначив польській лідер, у його розумінні новий початок має "означати партнерство".

Навроцький чітко дав зрозуміти, що це партнерство є очевидним у його контактах із президентом Зеленським.