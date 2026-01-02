"Требую, чтобы эти вопросы были решены". Навроцкий обратился к Зеленскому
"Требую, чтобы эти вопросы были решены". Навроцкий обратился к Зеленскому

Навроцкий объяснил, чего ждет от Зеленского
Источник:  RMF 24

Президент Польши Кароль Навроцкий жалуется, что между официальными Варшавой и Киевом есть "нерешенные вопросы", над которыми команда украинского лидера Владимира Зеленского должна начать работать.

Главные тезисы

  • Навроцкий заявил о "новом начале" в отношениях между Польшей и Украиной.
  • На этом фоне он потребовал от коллеги конкретных решений.

Навроцкий объяснил, чего ждет от Зеленского

Журналисты поинтересовались у польского лидера, ознаменует ли конец 2025 года "новое начало" в отношениях между Польшей и Украиной.

Навроцкий ответил утвердительно, а также подчеркнул, что визит Зеленского в Варшаву является доказательством того, что Украина заботится о хороших отношениях с Польшей.

Наш общий стратегический интерес в связи с угрозой со стороны Российской Федерации очевиден — и это один из немногих вопросов, объединяющих меня, премьер-министра Дональда Туска и нынешнее правительство.

Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий

Президент Польши

Как отметил польский лидер, в его понимании новое начало должно "означать партнерство".

Навроцкий четко дал понять, что это партнерство очевидно в его контактах с президентом Зеленским.

Но впервые высказываются также конкретные ожидания Польши относительно Украины… Моя обязанность является выступать от имени польского народа, независимо от того, идет ли речь об Украине, Германии или Израиле. В наших отношениях с Украиной есть нерешенные вопросы, и в рамках нашего партнерства я требую, чтобы эти вопросы были решены.

