"Требую, чтобы эти вопросы были решены". Навроцкий обратился к Зеленскому

Президент Польши Кароль Навроцкий жалуется, что между официальными Варшавой и Киевом есть "нерешенные вопросы", над которыми команда украинского лидера Владимира Зеленского должна начать работать.
Главные тезисы
- Навроцкий заявил о "новом начале" в отношениях между Польшей и Украиной.
- На этом фоне он потребовал от коллеги конкретных решений.
Навроцкий объяснил, чего ждет от Зеленского
Журналисты поинтересовались у польского лидера, ознаменует ли конец 2025 года "новое начало" в отношениях между Польшей и Украиной.
Навроцкий ответил утвердительно, а также подчеркнул, что визит Зеленского в Варшаву является доказательством того, что Украина заботится о хороших отношениях с Польшей.
Как отметил польский лидер, в его понимании новое начало должно "означать партнерство".
Навроцкий четко дал понять, что это партнерство очевидно в его контактах с президентом Зеленским.
