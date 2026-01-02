Буданов впервые отреагировал на предложение Зеленского возглавить ОПУ

Начальник Главного управления разведки Кирилл официально подтвердил, что решил принять предложение главы государства Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.
Главные тезисы
- Зеленский считает, что у Буданова есть достаточный уровень опыта, чтобы возглавить ОПУ.
- Глава ГУР выразил президенту благодарность за доверие.
Кирилл Буданов возглавит ОПУ
2 января Владимир Зеленский сообщил, что встретился с действующим начальником ГУР и предложил ему возглавить офис Президента Украины.
Чуть позже Буданов подтвердил, что принял предложение главы государства.
По словам главы ГУР, он рассценивает должность руководителя Офиса Президента как еще один уровень ответственности перед страной.
На этом фоне Буданов выразил благодарность боевым собратьям и всей команде ГУР МО Украины за совместную работу.
