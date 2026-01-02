Буданов впервые отреагировал на предложение Зеленского возглавить ОПУ
Категория
Политика
Дата публикации

Буданов впервые отреагировал на предложение Зеленского возглавить ОПУ

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов возглавит ОПУ
Read in English
Читати українською

Начальник Главного управления разведки Кирилл официально подтвердил, что решил принять предложение главы государства Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

Главные тезисы

  • Зеленский считает, что у Буданова есть достаточный уровень опыта, чтобы возглавить ОПУ.
  • Глава ГУР выразил президенту благодарность за доверие.

Кирилл Буданов возглавит ОПУ

2 января Владимир Зеленский сообщил, что встретился с действующим начальником ГУР и предложил ему возглавить офис Президента Украины.

Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и Офис Президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства. У Кирилла есть специальный опыт по этим направлениям и достаточная сила для достижения результатов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Чуть позже Буданов подтвердил, что принял предложение главы государства.

По словам главы ГУР, он рассценивает должность руководителя Офиса Президента как еще один уровень ответственности перед страной.

Для меня это честь и ответственность — в историческое время для Украины сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства. Спасибо за доверие!

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Руководитель ОПУ

На этом фоне Буданов выразил благодарность боевым собратьям и всей команде ГУР МО Украины за совместную работу.

Нам дальше делать свое — бить врага, защищать Украину и работать для достижения справедливого мира. Продолжаем вместе бороться за свободное и безопасное будущее Украины! Выстоим! — пообещал Буданов.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Кирилл Буданов — новый глава Офиса президента Украины
Владимир Зеленский
Буданов возглавит ОПУ вместо Ермака
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Требую, чтобы эти вопросы были решены". Навроцкий обратился к Зеленскому
Навроцкий объяснил, чего ждет от Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ наращивает давление на северные пригороды Покровска
Покровск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?