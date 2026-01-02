Буданов впервые отреагировал на предложение Зеленского возглавить ОПУ

Кирилл Буданов возглавит ОПУ

2 января Владимир Зеленский сообщил, что встретился с действующим начальником ГУР и предложил ему возглавить офис Президента Украины.

Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и Офис Президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства. У Кирилла есть специальный опыт по этим направлениям и достаточная сила для достижения результатов. Владимир Зеленский Президент Украины

Чуть позже Буданов подтвердил, что принял предложение главы государства.

По словам главы ГУР, он рассценивает должность руководителя Офиса Президента как еще один уровень ответственности перед страной.

Для меня это честь и ответственность — в историческое время для Украины сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства. Спасибо за доверие! Кирилл Буданов Руководитель ОПУ

На этом фоне Буданов выразил благодарность боевым собратьям и всей команде ГУР МО Украины за совместную работу.