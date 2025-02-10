Венесуэла экстрадировала в Россию двух колумбийцев, воевавших за Украину

Нелегитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро экстрадировал двух граждан Колумбии, участвовавших в войне России против Украины, в РФ. Семьи ищут их больше полугода.

Венесуэла экстрадирует в Россию тех, кто воевал за Украину

18 июля 2024 года сын колумбийки Отилии Анте, Александр, не вернулся из Киева домой после девяти месяцев участия в войне России против Украины.

Донья Отилия никогда не представляла, что опасность наступит после того, как Александр сложит оружие, или что ее сын окажется в центре международного скандала, хоть и такого, которому мало уделено внимания. И что он появится на видео из российского СИЗО вместе с соотечественником.

Опираясь на свой опыт борьбы с партизанами в колумбийской армии, Александр Анте прилетел в Украину и отправился на службу в 2023 году. Он зарабатывал от 2400 до 3200 долларов в месяц.

Как и многие бойцы из-за границы, он присоединился к 49-му пехотному батальону «Карпатская СИЧ».

Александр каждый вечер звонил матери и оплачивал ей лекарство.

Уже летом 2024 года сын возвращался домой. После того, как он пересек границу Украины с Польшей наземным транспортом и улетел в Мадрид, он имел еще три рейса — Каракас, Богота и Кали — прежде чем наконец добраться до Колумбии. Поделиться

Но Александр пропал, равно как муж Сиелло Пас, Хосе Арон Медина.

Он планировал вернуться в Попаян на выходные, чтобы отметить свое 37-летие. Но Хосе Арон так и не приехал.

Семьи начали поиски родных, обращались с заявлениями в местный совет, прокуратуру и МИД.

А 30 августа прошлого года, 43 дня спустя после исчезновения Александра и Хосе, их показали по телеканалу Russia Today в постановочном «интервью», в котором оказалось, что двух бывших колумбийских военных содержат в Москве.

С тех пор ни одной семье не удалось связаться с мужчинами или поговорить с назначенным судом адвокатом в России.

Почему задержали двух колумбийцев? Что происходило за полтора месяца их исчезновения? Как они попали из аэропорта Каракаса в московскую тюрьму? И что может означать их похищение на мировой арене?

Венесуэла и Россия сохраняют дипломатическое молчание. RT утверждает, что российская разведка задержала мужчин, не уточняя, где.

В интервью The Telegraph посол Колумбии в России Эктор Аренас Нейра признает, что не знает, как они прибыли в Москву, и избегает комментариев по поводу нарушения международного права и суверенитета Колумбии.

Единственная достоверность состоит в том, что Александр и Хосе Арон приземлились в Венесуэле рейсом авиакомпании Plus Ultra, работающей только с Латинской Америкой после разрыва контрактов с украинской армией. Поделиться

Ни их арест, ни внесудебная передача никогда не были официально объявлены, но это произошло спустя всего несколько дней после сфальсифицированных выборов в Венесуэле.

Александру и Хосе Арону в России грозит от 12 до 18 лет заключения за «наемство».

Можно утверждать, что они сложили оружие и просто пошли домой… в таком случае международное гуманитарное право дает им особую защиту.

Их защитой занимается неговорящий на испанском государственный защитник — адвокат, избранный тем самым российским государством, похитившим их в тысячах миль от своей юрисдикции по обвинениям, которые трудно оправдать.

Согласно Женевской конвенции, международные военные волонтеры в Украине не должны считаться наемниками, поскольку подписывают официальные контракты с киевской армией и делят как обязанности, так и зарплату с другими кадровыми солдатами. Поделиться

В декабре команда г-на Ускатеги подала в Международный уголовный суд жалобу о насильственном исчезновении, которая включает других колумбийцев, пропавших после пересечения границы с Венесуэлой.