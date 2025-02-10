Венесуэла экстрадировала в Россию двух колумбийцев, воевавших за Украину

Нелегитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро экстрадировал двух граждан Колумбии, участвовавших в войне России против Украины, в РФ. Семьи ищут их больше полугода.
Главные тезисы
- Венесуэла экстрадировала в Россию двух колумбийцев, участвовавших в войне России против Украины, вызвав скандал на международной арене.
- Семьи бойцов борются за их правовую защиту, но сталкиваются с препятствиями в разрешении ситуации и связи с ними.
- Александру и Хосе Арону грозит от 12 до 18 лет тюрьмы в России за обвинения в наемничестве, несмотря на их участие как военных волонтеров в Украине.
Венесуэла экстрадирует в Россию тех, кто воевал за Украину
18 июля 2024 года сын колумбийки Отилии Анте, Александр, не вернулся из Киева домой после девяти месяцев участия в войне России против Украины.
Донья Отилия никогда не представляла, что опасность наступит после того, как Александр сложит оружие, или что ее сын окажется в центре международного скандала, хоть и такого, которому мало уделено внимания. И что он появится на видео из российского СИЗО вместе с соотечественником.
Опираясь на свой опыт борьбы с партизанами в колумбийской армии, Александр Анте прилетел в Украину и отправился на службу в 2023 году. Он зарабатывал от 2400 до 3200 долларов в месяц.
Как и многие бойцы из-за границы, он присоединился к 49-му пехотному батальону «Карпатская СИЧ».
Александр каждый вечер звонил матери и оплачивал ей лекарство.
Но Александр пропал, равно как муж Сиелло Пас, Хосе Арон Медина.
Он планировал вернуться в Попаян на выходные, чтобы отметить свое 37-летие. Но Хосе Арон так и не приехал.
Семьи начали поиски родных, обращались с заявлениями в местный совет, прокуратуру и МИД.
А 30 августа прошлого года, 43 дня спустя после исчезновения Александра и Хосе, их показали по телеканалу Russia Today в постановочном «интервью», в котором оказалось, что двух бывших колумбийских военных содержат в Москве.
С тех пор ни одной семье не удалось связаться с мужчинами или поговорить с назначенным судом адвокатом в России.
Почему задержали двух колумбийцев? Что происходило за полтора месяца их исчезновения? Как они попали из аэропорта Каракаса в московскую тюрьму? И что может означать их похищение на мировой арене?
Венесуэла и Россия сохраняют дипломатическое молчание. RT утверждает, что российская разведка задержала мужчин, не уточняя, где.
В интервью The Telegraph посол Колумбии в России Эктор Аренас Нейра признает, что не знает, как они прибыли в Москву, и избегает комментариев по поводу нарушения международного права и суверенитета Колумбии.
Ни их арест, ни внесудебная передача никогда не были официально объявлены, но это произошло спустя всего несколько дней после сфальсифицированных выборов в Венесуэле.
Александру и Хосе Арону в России грозит от 12 до 18 лет заключения за «наемство».
Можно утверждать, что они сложили оружие и просто пошли домой… в таком случае международное гуманитарное право дает им особую защиту.
Их защитой занимается неговорящий на испанском государственный защитник — адвокат, избранный тем самым российским государством, похитившим их в тысячах миль от своей юрисдикции по обвинениям, которые трудно оправдать.
В декабре команда г-на Ускатеги подала в Международный уголовный суд жалобу о насильственном исчезновении, которая включает других колумбийцев, пропавших после пересечения границы с Венесуэлой.
Однако безразличие официальных лиц Колумбии остается наибольшим препятствием для усиления политического давления, необходимого для их увольнения.
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