Венесуела екстрадувала до Росії двох колумбійців, які воювали за Україну

Нелегітимний президент Венесуели Ніколас Мадуро екстрадував двох громадян Колумбії, які брали участь у війні Росії проти України, до РФ. Родини шукають їх більше пів року.
Головні тези:
- Венесуела екстрадувала до Росії двох колумбійців, які брали участь у війні Росії проти України.
- Бійці зникли після того, як прилетіли до Венесуели.
- Олександр та Хосе Арон утримуються у Москві та обвинувачуються у найманстві, їм загрожує від 12 до 18 років ув’язнення.
- Сім'ї намагаються зв'язатися з чоловіками та забезпечити їм правовий захист, але зустрічають перешкоди у вирішенні ситуації.
Венесуела екстрадує до Росії тих, хто воював за Україну
18 липня 2024 року син колумбійки Отілії Анте, Олександр, не повернувся з Києва додому після дев'яти місяців участі у війні Росії проти України.
Донья Отілія ніколи не уявляла, що небезпека настане після того, як Олександр складе зброю, або що її син опиниться в центрі міжнародного скандалу, хоч і такого, якому мало приділено уваги. І що він з’явиться на відео з російського СІЗО разом із співвітчизником.
Спираючись на свій досвід боротьби з партизанами в колумбійській армії, Олександр Анте прилетів в Україну і пішов на службу в 2023 році. Він заробляв від 2400 до 3200 доларів на місяць.
Як і багато бійців з-за кордону, він приєднався до 49-го піхотного батальйону «Карпатська СІЧ».
Олександр щовечора дзвонив матері і оплачував їй ліки.
Але Олександр пропав, так само як чоловік Сієло Пас, Хосе Арон Медіна.
Він планував повернутися в Попаян на вихідні, щоб відсвяткувати своє 37-річчя. Але Хосе Арон так і не приїхав.
Родини почали пошуки рідних, зверталися з заявами до місцевої ради, прокуратури та МЗС.
А 30 серпня минулого року, через 43 дні після зникнення Олександра та Хосе, їх показали по телеканалу Russia Today у постановочному «інтерв’ю», в якому виявилося, що двох колишніх колумбійських військових утримують у Москві.
З тих пір жодній сім'ї не вдалося зв'язатися з чоловіками або поговорити з призначеним судом адвокатом у Росії.
Чому затримали цих двох колумбійців? Що відбувалося за півтора місяці їх зникнення? Як вони потрапили з аеропорту Каракасу до московської в'язниці? І що може означати їхнє викрадення на світовій арені?
Венесуела і Росія зберігають дипломатичне мовчання. RT стверджує, що російська розвідка затримала чоловіків, не уточнюючи, де.
В інтерв'ю The Telegraph посол Колумбії в Росії Ектор Аренас Нейра визнає, що не знає, як вони прибули до Москви, і уникає коментарів щодо порушення міжнародного права та суверенітету Колумбії.
Ані їх арешт, ані позасудова передача ніколи не були офіційно оголошені, але це відбулося лише через кілька днів після сфальсифікованих виборів у Венесуелі.
Наразі Олександру і Хосе Арону у Росії загрожує від 12 до 18 років ув’язнення за «найманство».
Можна стверджувати, що вони склали зброю і просто пішли додому… у такому випадку міжнародне гуманітарне право надає їм особливий захист.
Їх захистом займається державний захисник, який не говорить іспанською – адвокат, обраний тією самою російською державою, яка викрала їх за тисячі миль від своєї юрисдикції за звинуваченнями, які важко виправдати.
У грудні команда пана Ускатегі подала до Міжнародного кримінального суду скаргу про насильницьке зникнення, яка включає інших колумбійців, що зникли після перетину кордону з Венесуелою.
Проте байдужість офіційних осіб Колумбії залишається найбільшою перешкодою для посилення політичного тиску, необхідного для їх звільнення.
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