Венесуела екстрадувала до Росії двох колумбійців, які воювали за Україну

Нелегітимний президент Венесуели Ніколас Мадуро екстрадував двох громадян Колумбії, які брали участь у війні Росії проти України, до РФ. Родини шукають їх більше пів року.

Венесуела екстрадує до Росії тих, хто воював за Україну

18 липня 2024 року син колумбійки Отілії Анте, Олександр, не повернувся з Києва додому після дев'яти місяців участі у війні Росії проти України.

Донья Отілія ніколи не уявляла, що небезпека настане після того, як Олександр складе зброю, або що її син опиниться в центрі міжнародного скандалу, хоч і такого, якому мало приділено уваги. І що він з’явиться на відео з російського СІЗО разом із співвітчизником.

Спираючись на свій досвід боротьби з партизанами в колумбійській армії, Олександр Анте прилетів в Україну і пішов на службу в 2023 році. Він заробляв від 2400 до 3200 доларів на місяць.

Як і багато бійців з-за кордону, він приєднався до 49-го піхотного батальйону «Карпатська СІЧ».

Олександр щовечора дзвонив матері і оплачував їй ліки.

Вже влітку 2024 року син повертався додому. Після того, як він перетнув кордон України з Польщею наземним транспортом і полетів до Мадрида, він мав ще три рейси – Каракас, Богота та Калі – перш ніж нарешті дістатися Колумбії. Поширити

Але Олександр пропав, так само як чоловік Сієло Пас, Хосе Арон Медіна.

Він планував повернутися в Попаян на вихідні, щоб відсвяткувати своє 37-річчя. Але Хосе Арон так і не приїхав.

Родини почали пошуки рідних, зверталися з заявами до місцевої ради, прокуратури та МЗС.

А 30 серпня минулого року, через 43 дні після зникнення Олександра та Хосе, їх показали по телеканалу Russia Today у постановочному «інтерв’ю», в якому виявилося, що двох колишніх колумбійських військових утримують у Москві.

З тих пір жодній сім'ї не вдалося зв'язатися з чоловіками або поговорити з призначеним судом адвокатом у Росії.

Чому затримали цих двох колумбійців? Що відбувалося за півтора місяці їх зникнення? Як вони потрапили з аеропорту Каракасу до московської в'язниці? І що може означати їхнє викрадення на світовій арені?

Венесуела і Росія зберігають дипломатичне мовчання. RT стверджує, що російська розвідка затримала чоловіків, не уточнюючи, де.

В інтерв'ю The Telegraph посол Колумбії в Росії Ектор Аренас Нейра визнає, що не знає, як вони прибули до Москви, і уникає коментарів щодо порушення міжнародного права та суверенітету Колумбії.

Єдина достовірність полягає в тому, що Олександр і Хосе Арон приземлилися у Венесуелі рейсом авіакомпанії Plus Ultra, яка працює тільки з Латинською Америкою, після розриву контрактів з українською армією. Поширити

Ані їх арешт, ані позасудова передача ніколи не були офіційно оголошені, але це відбулося лише через кілька днів після сфальсифікованих виборів у Венесуелі.

Наразі Олександру і Хосе Арону у Росії загрожує від 12 до 18 років ув’язнення за «найманство».

Можна стверджувати, що вони склали зброю і просто пішли додому… у такому випадку міжнародне гуманітарне право надає їм особливий захист.

Їх захистом займається державний захисник, який не говорить іспанською – адвокат, обраний тією самою російською державою, яка викрала їх за тисячі миль від своєї юрисдикції за звинуваченнями, які важко виправдати.

Відповідно до Женевської конвенції, міжнародні військові волонтери в Україні не повинні вважатися найманцями, оскільки вони підписують офіційні контракти з київською армією та ділять як обов’язки, так і зарплату з іншими кадровими солдатами. Поширити

У грудні команда пана Ускатегі подала до Міжнародного кримінального суду скаргу про насильницьке зникнення, яка включає інших колумбійців, що зникли після перетину кордону з Венесуелою.