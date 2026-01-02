"Мы готовы к действиям". Трамп озвучил Ирану жесткое предупреждение

Американский лидер Дональд Трамп начал публично угрожать Ирану, где уже несколько дней продолжаются масштабные протесты на фоне экономического кризиса. Президент США пообещал вмешаться, если иранский режим станет убивать протестующих.
Главные тезисы
- В Иране уже пять дней продолжаются протесты.
- По состоянию на сегодня известно о гибели 6 человек.
Трамп публично обратился к Ирану
Жесткое предупреждение глава Белого дома опубликовал в соцсети Truth Social.
Дональд Трамп начал угрожать Ирану "действиями" за убийства мирных протестующих.
Что важно понимать, массовые протесты охватили Иран еще пять дней назад.
Народ решил не скрывать свое возмущение на фоне стремительного обвала падения курса национальной валюты — иранского риала — а также постоянного роста цен.
Местные медиа утверждают, что погибли по меньшей мере шесть человек и несколько десятков пострадали.
К слову, несколько дней назад президент США предупредил, что поддержит новые атаки Израиля на Иран, если режим не прекратит работу над созданием ракет и ядерной программой.
Более того, Штаты ввели санкции против десяти юридических и физических лиц, базирующихся в Иране и Венесуэле, в связи с поставкой ударных дронов.
