"Мы готовы к действиям". Трамп озвучил Ирану жесткое предупреждение
Мир
"Мы готовы к действиям". Трамп озвучил Ирану жесткое предупреждение

Американский лидер Дональд Трамп начал публично угрожать Ирану, где уже несколько дней продолжаются масштабные протесты на фоне экономического кризиса. Президент США пообещал вмешаться, если иранский режим станет убивать протестующих.

  • В Иране уже пять дней продолжаются протесты.
  • По состоянию на сегодня известно о гибели 6 человек.

Жесткое предупреждение глава Белого дома опубликовал в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп начал угрожать Ирану "действиями" за убийства мирных протестующих.

Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, как это обычно бывает, Соединенные Штаты придут им на помощь. Мы готовы к действиям.

Что важно понимать, массовые протесты охватили Иран еще пять дней назад.

Народ решил не скрывать свое возмущение на фоне стремительного обвала падения курса национальной валюты — иранского риала — а также постоянного роста цен.

Местные медиа утверждают, что погибли по меньшей мере шесть человек и несколько десятков пострадали.

К слову, несколько дней назад президент США предупредил, что поддержит новые атаки Израиля на Иран, если режим не прекратит работу над созданием ракет и ядерной программой.

Более того, Штаты ввели санкции против десяти юридических и физических лиц, базирующихся в Иране и Венесуэле, в связи с поставкой ударных дронов.

