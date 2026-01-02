"Ми готові до дій". Трамп озвучив Ірану жорстке попередження

Американський лідер Дональд Трамп почав публічно погрожувати Ірану, де вже кілька днів поспіль тривають масштабні протести на тлі економічної кризи. Президент США пообіцяв втрутитися, якщо іранський режим почне вбивати протестувальників.

Трамп публічно звернувся до Ірану

Жорстке попередження очільник Білого дому опублікував у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп почав погрожувати Ірану "діями" за вбивства мирних протестувальників.

Якщо Іран буде стріляти і жорстоко вбивати мирних протестувальників, як це зазвичай буває, Сполучені Штати Америки прийдуть їм на допомогу. Ми готові до дій. Дональд Трамп Президент США

Що важливо розуміти, масові протести охопили Іран ще 5 днів тому.

Народ виріши не приховувати своє обурення на тлі стрімкого обвалу падіння курсу національної валюти — іранського ріала — а також невпинного зростання цін.

Місцеві медіа стверджують, що загинули щонайменше шестеро людей й кілька десятків постраждали.

До слова, кілька днів тому президент США попередив, що підтримає нові атаки Ізраїлю на Іран, якщо режим не припинить роботу над створенням ракет та над ядерною програмою.