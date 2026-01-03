У Венесуелі прогриміли гучні вибухи, палає порт — відео

Вранці 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи. На перших фото, які зробили очевидці, видно одразу кілька стовпів диму у різних куточках міста. Деякі ЗМІ одразу припустили, що США почали бомбардування Венесуели, однак підтвердження цій інформації наразі немає.
Головні тези:
- Наразі відомо про щонайменше 7 вибухів та літаки над столицею країни.
- Ба більше, масштабна пожежа охопила місцевий порт.
Що відбувається у Венесуелі — перші подробиці
Згідно з даними журналістів, південна частина столиці, де розташована велика військова база, залишалася без електроенергії.
Місцеві мешканці повідомляють, що почули одразу кілька вибухів.
Ба більше, у низці районів Каракаса наразі відсутнє електропостачання — очевидці стверджують, що могли чути звук літаків після вибухів.
Деякі журналісти одразу припустили, що США атакували столицю Венесуели, а над містом літають американські гелікоптери.
Що важливо розуміти, що наразі немає підтвердження цій інформації.
Адміністрація президента США Дональда Трампа поки жодним чином останні події не коментувала.
