У Венесуелі прогриміли гучні вибухи, палає порт — відео

Вранці 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи. На перших фото, які зробили очевидці, видно одразу кілька стовпів диму у різних куточках міста. Деякі ЗМІ одразу припустили, що США почали бомбардування Венесуели, однак підтвердження цій інформації наразі немає.

Що відбувається у Венесуелі — перші подробиці

Згідно з даними журналістів, південна частина столиці, де розташована велика військова база, залишалася без електроенергії.

Місцеві мешканці повідомляють, що почули одразу кілька вибухів.

Ба більше, у низці районів Каракаса наразі відсутнє електропостачання — очевидці стверджують, що могли чути звук літаків після вибухів.

Деякі журналісти одразу припустили, що США атакували столицю Венесуели, а над містом літають американські гелікоптери.

Що важливо розуміти, що наразі немає підтвердження цій інформації.

Адміністрація президента США Дональда Трампа поки жодним чином останні події не коментувала.