У Венесуелі прогриміли гучні вибухи, палає порт — відео
Категорія
Світ
Дата публікації

У Венесуелі прогриміли гучні вибухи, палає порт — відео

Що відбувається у Венесуелі - перші подробиці
Read in English
Джерело:  Reuters

Вранці 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи. На перших фото, які зробили очевидці, видно одразу кілька стовпів диму у різних куточках міста. Деякі ЗМІ одразу припустили, що США почали бомбардування Венесуели, однак підтвердження цій інформації наразі немає.

Головні тези:

  • Наразі відомо про щонайменше 7 вибухів та літаки над столицею країни.
  • Ба більше, масштабна пожежа охопила місцевий порт.

Що відбувається у Венесуелі — перші подробиці

Згідно з даними журналістів, південна частина столиці, де розташована велика військова база, залишалася без електроенергії.

Місцеві мешканці повідомляють, що почули одразу кілька вибухів.

Ба більше, у низці районів Каракаса наразі відсутнє електропостачання — очевидці стверджують, що могли чути звук літаків після вибухів.

Деякі журналісти одразу припустили, що США атакували столицю Венесуели, а над містом літають американські гелікоптери.

Що важливо розуміти, що наразі немає підтвердження цій інформації.

США, ймовірно, почали повномасштабне бомбардування Венесуели. Повідомляють про щонайменше 7 вибухів та літаки над столицею країни Каракасом. Південний район міста, поблизу військової бази, знеструмлений. Також палає порт, — йдеться в одному з повідомлень ЗМІ.

Адміністрація президента США Дональда Трампа поки жодним чином останні події не коментувала.

