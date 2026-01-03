Украина отреагировала на военную операцию США в Венесуэле
Украина отреагировала на военную операцию США в Венесуэле

Глава МИД Андрей Сибига на фоне американской военной операции в Венесуэле отметил право венесуэльского народа на достоинство и свободу и напомнил, что Украина не признает легитимность Николаса Мадуро.

Главные тезисы

  • Украина поддерживает право венесуэльского народа на свободу и достоинство, не признавая легитимность Николаса Мадуро.
  • Глава МИД Украины выразил важность соблюдения принципов демократии и международного права в ситуации с военной операцией в Венесуэле.
  • Украина против диктатуры, угнетения и нарушений прав человека, осуждая действия режима Мадуро, распространенные нарушения прав и фальсификации выборов.

Режим Мадуро нарушил все принципы — Сибига

Как подчеркнул Сибига, Украина последовательно защищает право народов жить свободно, без диктатуры, угнетения и нарушений прав человека.

Режим Мадуро нарушил все эти принципы со всякой точки зрения. Демократические страны и правозащитные организации по всему миру отмечают распространенные преступления, насилие, пытки, угнетение, нарушение всех основных свобод, фальсификации выборов и уничтожение демократии и верховенства права, совершаемые его режимом.

По словам министра, Украина, как и десятки других стран в разных частях света, не признала легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия против протестующих.

Народ Венесуэлы должен иметь возможность жить нормальной жизнью, иметь безопасность, процветание и достоинство человека. Мы будем и дальше поддерживать их право на такую нормальность, уважение и свободу.

Мы выступаем за дальнейшее развитие событий в соответствии с принципами международного права, предоставляя приоритет демократии, правам человека и интересам венесуэльцев.

Министр также выразил благодарность "всем в мире, кто помогает защищать жизнь".

Как сообщалось, Трамп отдал приказ нанести удары по целям в Венесуэле, операция началась в ночь на 3 января. В ответ президент Мадуро обвинил США в военной агрессии. Впрочем, впоследствии военные США схватили Мадуро.

В ЕС после этого напомнили о необходимости соблюдения принципов международного права и призвали к воздержанию после того, как США начали военную операцию против Венесуэлы.

Операцию однозначно осудили такие страны, как Россия, Белоруссия и Иран.

