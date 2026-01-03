Украина отреагировала на военную операцию США в Венесуэле

Глава МИД Андрей Сибига на фоне американской военной операции в Венесуэле отметил право венесуэльского народа на достоинство и свободу и напомнил, что Украина не признает легитимность Николаса Мадуро.
Главные тезисы
- Украина поддерживает право венесуэльского народа на свободу и достоинство, не признавая легитимность Николаса Мадуро.
- Глава МИД Украины выразил важность соблюдения принципов демократии и международного права в ситуации с военной операцией в Венесуэле.
- Украина против диктатуры, угнетения и нарушений прав человека, осуждая действия режима Мадуро, распространенные нарушения прав и фальсификации выборов.
Режим Мадуро нарушил все принципы — Сибига
Как подчеркнул Сибига, Украина последовательно защищает право народов жить свободно, без диктатуры, угнетения и нарушений прав человека.
По словам министра, Украина, как и десятки других стран в разных частях света, не признала легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия против протестующих.
Ukraine has consistently defended the right of nations to live freely, free of dictatorship, oppression, and human rights violations. The Maduro regime has violated all such principles in every respect.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 3, 2026
Democratic countries and human rights organizations across the globe have…
Мы выступаем за дальнейшее развитие событий в соответствии с принципами международного права, предоставляя приоритет демократии, правам человека и интересам венесуэльцев.
Министр также выразил благодарность "всем в мире, кто помогает защищать жизнь".
Как сообщалось, Трамп отдал приказ нанести удары по целям в Венесуэле, операция началась в ночь на 3 января. В ответ президент Мадуро обвинил США в военной агрессии. Впрочем, впоследствии военные США схватили Мадуро.
В ЕС после этого напомнили о необходимости соблюдения принципов международного права и призвали к воздержанию после того, как США начали военную операцию против Венесуэлы.
