"Мы готовы". Россия отреагировала на вторжение США в Венесуэлу

Команда российского диктатора Владимира Путина впервые отреагировала на вооруженную агрессию США против Венесуэлы. С первым заявлением по этому поводу выступило Министерство иностранных дел РФ. Там заявили о "глубокой обеспокоенности" и якобы готовности оказать стране свою поддержку.

Страна-агрессорка Россия поддержала режим Мадуро

Утром США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Это вызывает глубокую обеспокоенность и осуждение, — сказано в официальном заявлении российского МИД, которое возглавляет Сергей Лавров. Поделиться

Более того, власти РФ цинично заявили, что все страны, у которых могут быть претензии друг к другу, должны искать пути к решению проблем "через диалоговые связи".

Несмотря на это, команда Лаврова не упомянула о том, что уже почти 12 лет ведет захватническую войну против Украины.

Мы готовы их (Венесуэлу и США — ред.) в этом поддерживать. Латинская Америка должна оставаться зоной мира, которой она провозгласила себя в 2014 году, — добавили российские дипломаты. Поделиться

Более того, Россия потребовала, чтобы Венесуэле гарантировали право самой определять свою судьбу без какого-либо “деструктивного, тем более военного вмешательства извне”.