"Мы готовы". Россия отреагировала на вторжение США в Венесуэлу

Команда российского диктатора Владимира Путина впервые отреагировала на вооруженную агрессию США против Венесуэлы. С первым заявлением по этому поводу выступило Министерство иностранных дел РФ. Там заявили о "глубокой обеспокоенности" и якобы готовности оказать стране свою поддержку.
Главные тезисы
- Россия раскритиковала действия США, не упомянув о собственном вторжении в Украину.
- Москва требует созыва Совбеза ООН по Венесуэле.
Страна-агрессорка Россия поддержала режим Мадуро
Более того, власти РФ цинично заявили, что все страны, у которых могут быть претензии друг к другу, должны искать пути к решению проблем "через диалоговые связи".
Несмотря на это, команда Лаврова не упомянула о том, что уже почти 12 лет ведет захватническую войну против Украины.
Более того, Россия потребовала, чтобы Венесуэле гарантировали право самой определять свою судьбу без какого-либо “деструктивного, тем более военного вмешательства извне”.
Команда Путина официально подтвердила, что поддерживает созыв Совбеза ООН по Венесуэле.
