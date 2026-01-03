"На Венесуэлу напали". Президент Колумбии экстренно обратился к миру

Утром 3 января президент Колумбии Густаво Петро безотлагательно обратился к международному сообществу — он заявил о нападении на Венесуэлу и бомбардировке страны ракетами. Вторжение совершили Соединенные Штаты Америки.
Главные тезисы
- Американские морпехи совершили высадку на северных островах в Карибском море, принадлежащих Венесуэле.
- США не подтверждают, но и не отрицают свою причастность к происходящему.
США начали бомбить Венесуэлу
Согласно последним данным, в столице страны началась детонация состава БК после первых американских ударов.
Кроме того, войска США атакуют здание министра обороны Венесуэлы и порт в Каракасе.
Согласно данным СМИ, американские морпехи совершили высадку на северных островах в Карибском море, принадлежащих Венесуэле.
США направили удары по Форт-Тиуну и авиабазе имени генералиссимуса Франсиско де Миранда в Каракасе.
Также под удар американских войск попала военно-морская база Ла-Гуайра в штате Варгас — там расположена морская академия.
Представительница вооруженных сил США в Вашингтоне подтвердила сообщение о взрывах в Каракасе, однако отказалась комментировать возможную роль в происходящем.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-