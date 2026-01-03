"На Венесуэлу напали". Президент Колумбии экстренно обратился к миру

Утром 3 января президент Колумбии Густаво Петро безотлагательно обратился к международному сообществу — он заявил о нападении на Венесуэлу и бомбардировке страны ракетами. Вторжение совершили Соединенные Штаты Америки.

США начали бомбить Венесуэлу

Каракас под атакой. Предупредите мир: на Венесуэлу напали. Они бомбят ракетами. ОАД (Организация Американских Государств — ред.) и ООН должны немедленно встретиться, — написал в своем официальном заявлении президент Колумбии Густаво Петро.

Согласно последним данным, в столице страны началась детонация состава БК после первых американских ударов.

Кроме того, войска США атакуют здание министра обороны Венесуэлы и порт в Каракасе.

Согласно данным СМИ, американские морпехи совершили высадку на северных островах в Карибском море, принадлежащих Венесуэле.

США направили удары по Форт-Тиуну и авиабазе имени генералиссимуса Франсиско де Миранда в Каракасе.

Также под удар американских войск попала военно-морская база Ла-Гуайра в штате Варгас — там расположена морская академия.

Также заявлено об атаке по острову Маргарита в Карибском море. На острове находится большое количество военной инфраструктуры президент страны Николаса Мадуро.

Представительница вооруженных сил США в Вашингтоне подтвердила сообщение о взрывах в Каракасе, однако отказалась комментировать возможную роль в происходящем.