"На Венесуелу напали". Президент Колумбії екстрено звернувся до світу

Вранці 3 січня президент Колумбії Густаво Петро невідкладно звернувся до міжнародної спільноти — він заявив про напад на Венесуелу та бомбардування країни ракетами. Вторгнення здійснили Сполучені Штати Америки.

США почали бомбардувати Венесуелу

Каракас наразі під атакою. Попередьте світ: на Венесуелу напали. Вони бомбардують ракетами. ОАД (Організація Американських Держав — ред.) та ООН повинні негайно зустрітися, — написав у своїй офіційній заяві президент Колумбії Густаво Петро.

Фото: скриншот

Згідно з останніми даними, у столиці країни почалася детонація складу БК після перших американських ударів.

Окрім того, війська США атакують будинок міністра оборони Венесуели та порт в Каракасі.

Згідно з даними ЗМІ, американські морпіхи здійснили висадку на північних островах у Карибському морі, що належать Венесуелі.

США спрямували удари по Форт-Тіуна та авіабазі імені генералісимуса Франсіско де Міранди в Каракасі.

Також під удар американських військ потрапила військово-морська база Ла-Гуайра в штаті Варгас — там розташована морська академія.

Також заявлено про атаку по острову Маргарита в Карибському морі. На острові розташована велика кількість воєнної інфраструктури президент країни Ніколаса Мадуро.

Представниця збройних сил США у Вашингтоні підтвердила повідомлення про вибухи у Каракасі, проте відмовилася коментувати можливу роль у тому, що відбувається.