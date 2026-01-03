"На Венесуелу напали". Президент Колумбії екстрено звернувся до світу

Вранці 3 січня президент Колумбії Густаво Петро невідкладно звернувся до міжнародної спільноти — він заявив про напад на Венесуелу та бомбардування країни ракетами. Вторгнення здійснили Сполучені Штати Америки.
Головні тези:
- Американські морпіхи здійснили висадку на північних островах у Карибському морі, що належать Венесуелі.
- США не підтверджують, але й не заперечують свою причетність до того, що відбувається.
США почали бомбардувати Венесуелу
Згідно з останніми даними, у столиці країни почалася детонація складу БК після перших американських ударів.
Окрім того, війська США атакують будинок міністра оборони Венесуели та порт в Каракасі.
Згідно з даними ЗМІ, американські морпіхи здійснили висадку на північних островах у Карибському морі, що належать Венесуелі.
США спрямували удари по Форт-Тіуна та авіабазі імені генералісимуса Франсіско де Міранди в Каракасі.
Також під удар американських військ потрапила військово-морська база Ла-Гуайра в штаті Варгас — там розташована морська академія.
Представниця збройних сил США у Вашингтоні підтвердила повідомлення про вибухи у Каракасі, проте відмовилася коментувати можливу роль у тому, що відбувається.
