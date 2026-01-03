"Ми готові". Росія відреагувала на вторгнення США у Венесуелу

Команда російського диктатора Володимира Путіна уперше відреагувала на збройну агресію США проти Венесуели. З першою заявою з цього приводу виступило Міністерство закордонних справ РФ. Там заявили про “глибоку стурбованість” та нібито готовність надати країні свою підтримку.

Країна-агресорка Росія підтримала режим Мадуро

Вранці США здійснили акт збройної агресії проти Венесуели. Це викликає глибоке занепокоєння і засудження, — йдеться в офіційній заяві російського МЗС, яке очолює Сергій Лавров. Поширити

Ба більше, влада РФ цинічно заявила, що всі країни, у яких можуть бути претензії один до одного, повинні шукати шляхи до розв'язання проблем “через діалогові зв'язки”.

Попри це, команда Лаврова не згадала той факт, що уже майже 12 років веде загарбницьку війну проти України.

Ми готові їх (Венесуелу та США — ред.) у цьому підтримувати. Латинська Америка має залишатися зоною миру, якою вона проголосила себе 2014 року, — додали російські дипломати. Поширити

Ба більше, Росія зажадала, щоб Венесуелі гарантували право самій визначати свою долю без будь-якого “деструктивного, тим паче військового втручання ззовні".