"Ми готові". Росія відреагувала на вторгнення США у Венесуелу

Команда російського диктатора Володимира Путіна уперше відреагувала на збройну агресію США проти Венесуели. З першою заявою з цього приводу виступило Міністерство закордонних справ РФ. Там заявили про “глибоку стурбованість” та нібито готовність надати країні свою підтримку.
Головні тези:
- Росія розкритикувала дії США, не згадавши про власне вторгнення в Україну.
- Москва вимагає скликання Радбезу ООН щодо Венесуели.
Країна-агресорка Росія підтримала режим Мадуро
Ба більше, влада РФ цинічно заявила, що всі країни, у яких можуть бути претензії один до одного, повинні шукати шляхи до розв'язання проблем “через діалогові зв'язки”.
Попри це, команда Лаврова не згадала той факт, що уже майже 12 років веде загарбницьку війну проти України.
Ба більше, Росія зажадала, щоб Венесуелі гарантували право самій визначати свою долю без будь-якого “деструктивного, тим паче військового втручання ззовні".
Команда Путіна офіційно підтвердила, що підтримує скликання Радбезу ООН щодо Венесуели.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-