Президент Венесуели Мадуро заявив про військову агресію з боку США
Президент Венесуели Мадуро заявив про військову агресію з боку США

Джерело:  Reuters

Президент Венесуели Ніколас Мадуро офіційно оголосив про початок “надзвичайно серйозної військової агресії”, яку розпочав чинний уряд Сполучених Штатів Америки проти його країни.

Головні тези:

  •  Раніше Трамп давав час для виїзду Ніколасу Мадуро, після чого оголосив про закриття повітряного простору над країною.
  • Президент Венесуели заявив про грубе порушення Статуту Організації Об'єднаних Націй.

3 січня, після того, як США завдали перших ударів по столиці Венесуели, президент країни Мадуро ввів спеціальний указ.

Що важливо розуміти, йдеться про спеціальний "Указ про оголошення стану зовнішнього потрясіння на всій національній території з метою захисту прав населення, повноцінного функціонування республіканських інституцій та негайного переходу до збройної боротьби".

Народ — на вулиці! Боліваріанська Республіка Венесуела відкидає, рішуче засуджує та заявляє перед міжнародною спільнотою про надзвичайно серйозну військову агресію, здійснену нинішнім урядом Сполучених Штатів Америки проти території та населення Венесуели в цивільних і військових районах міста Каракас, столиці Республіки, а також у штатах Міранда, Арагуа та Ла-Гуайра.

Ніколас Мадуро

Мадуро звернув увагу міжнародної спільноти на те, що вторгнення США — це грубе порушення Статуту Організації Об'єднаних Націй, зокрема його статей 1 і 2, які закріплюють повагу до суверенітету, юридичну рівність держав і заборону застосування сили.

Така агресія загрожує міжнародному миру й стабільності, зокрема в Латинській Америці та Карибському регіоні, і ставить під серйозну загрозу життя мільйонів людей, — додав він.

