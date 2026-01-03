Президент Венесуели Мадуро заявив про військову агресію з боку США

Президент Венесуели Ніколас Мадуро офіційно оголосив про початок “надзвичайно серйозної військової агресії”, яку розпочав чинний уряд Сполучених Штатів Америки проти його країни.
Головні тези:
- Раніше Трамп давав час для виїзду Ніколасу Мадуро, після чого оголосив про закриття повітряного простору над країною.
- Президент Венесуели заявив про грубе порушення Статуту Організації Об'єднаних Націй.
Мадуро підтвердив напад США на Венесуелу
3 січня, після того, як США завдали перших ударів по столиці Венесуели, президент країни Мадуро ввів спеціальний указ.
Що важливо розуміти, йдеться про спеціальний "Указ про оголошення стану зовнішнього потрясіння на всій національній території з метою захисту прав населення, повноцінного функціонування республіканських інституцій та негайного переходу до збройної боротьби".
Мадуро звернув увагу міжнародної спільноти на те, що вторгнення США — це грубе порушення Статуту Організації Об'єднаних Націй, зокрема його статей 1 і 2, які закріплюють повагу до суверенітету, юридичну рівність держав і заборону застосування сили.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-