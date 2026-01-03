Президент Венесуели Мадуро заявив про військову агресію з боку США

Президент Венесуели Ніколас Мадуро офіційно оголосив про початок “надзвичайно серйозної військової агресії”, яку розпочав чинний уряд Сполучених Штатів Америки проти його країни.

Мадуро підтвердив напад США на Венесуелу

3 січня, після того, як США завдали перших ударів по столиці Венесуели, президент країни Мадуро ввів спеціальний указ.

Що важливо розуміти, йдеться про спеціальний "Указ про оголошення стану зовнішнього потрясіння на всій національній території з метою захисту прав населення, повноцінного функціонування республіканських інституцій та негайного переходу до збройної боротьби".

Народ — на вулиці! Боліваріанська Республіка Венесуела відкидає, рішуче засуджує та заявляє перед міжнародною спільнотою про надзвичайно серйозну військову агресію, здійснену нинішнім урядом Сполучених Штатів Америки проти території та населення Венесуели в цивільних і військових районах міста Каракас, столиці Республіки, а також у штатах Міранда, Арагуа та Ла-Гуайра. Ніколас Мадуро Президент Венесуели

Мадуро звернув увагу міжнародної спільноти на те, що вторгнення США — це грубе порушення Статуту Організації Об'єднаних Націй, зокрема його статей 1 і 2, які закріплюють повагу до суверенітету, юридичну рівність держав і заборону застосування сили.