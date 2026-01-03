Україна уразила 4 райони зосередження армії РФ
Україна уразила 4 райони зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що за минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили чотири райони зосередження особового складу та два інших важливих об’єкти армії РФ.

Головні тези:

  • Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.
  • Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 116 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 3 січня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 210 630 (+750) осіб;

  • танків — 11 497 (+3) од;

  • бойових броньованих машин — 23 855 (+4) од;

  • артилерійських систем — 35 744 (+24) од;

  • РСЗВ — 1 590 (+1) од. засоби;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 99 582 (+539) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 72 688 (+101) од.

Минулої доби противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами, 57 авіаційних ударів із застосуванням 153 керованих авіабомб.

Зафіксовано 6358 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3223 обстріли.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Коломійці Дніпропетровської області; Залізничне, Верхня Терса, Гуляйполе, Варварівка, Різдвянка, Долинка, Новоандріївка, Магдалинівка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

