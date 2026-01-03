Україна уразила 4 райони зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що за минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили чотири райони зосередження особового складу та два інших важливих об’єкти армії РФ.
Головні тези:
- Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.
- Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 116 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 3 січня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 210 630 (+750) осіб;
танків — 11 497 (+3) од;
бойових броньованих машин — 23 855 (+4) од;
артилерійських систем — 35 744 (+24) од;
РСЗВ — 1 590 (+1) од. засоби;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 99 582 (+539) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 72 688 (+101) од.
Минулої доби противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами, 57 авіаційних ударів із застосуванням 153 керованих авіабомб.
Зафіксовано 6358 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3223 обстріли.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-