ППО знешкодила 80 цілей під час відбиття повітряного нападу РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі російські загарбники здійснювали атаку на Україну 95 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО успішно змогли знешкодити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 8 локаціях.
- Також підтверджено падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
Повітряний бій РФ і України — перші подробиці
Цього разу ворожі дрони летіли із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Кача, Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Варто зазначити, що близько 60 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
