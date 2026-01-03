ППО знешкодила 80 цілей під час відбиття повітряного нападу РФ
ППО знешкодила 80 цілей під час відбиття повітряного нападу РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Повітряний бій РФ і України - перші подробиці

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі російські загарбники здійснювали атаку на Україну 95 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО успішно змогли знешкодити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 8 локаціях.
  • Також підтверджено падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Повітряний бій РФ і України — перші подробиці

Цього разу ворожі дрони летіли із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Кача, Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Варто зазначити, що близько 60 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають захисники українського неба.

Наслідки атаки Росії на Харків - що відомо

