Туск прогнозує швидке завершення війни Росії проти України

Як вважає прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, російсько-українська війна може закінчитися протягом кількох наступних тижнів. З такою заявою він виступив після переговорів з іншими європейськими лідерами, Канадою і НАТО.
Головні тези:
- Дональд Туск зізнався, що вже бачить “мир на горизонті”.
- Однак він заявив, що Україна, нібито, повинні піти на поступки.
Туск наразі налаштований оптимістично
За словами глави польського уряду, протягом останнього часу відбулися події, які дають підстави надіятися, що війна може закінчитися, і досить швидко.
Дональд Туск чітко дав зрозуміти, що це "далеко не стовідсоткова впевненість".
Він також наголосив, що гарантії безпеки з боку Штатів, які отримує Україна, дають підстави розраховувати на швидке завершення російсько-української війни.
Однак Туск також додав, що для цього команді Володимира Зеленського доведеться піти на компроміс з територіальних питань.
До слова, на переконання українського лідера, війна може завершитися 2026 року, оскільки інакше російському диктатору Володимиру Путіну доведеться оголошувати мобілізацію, а він цього не хоче.
На цьому тлі Зеленський заявив, що реальним компромісом у питанні територій може стати створення вільної економічної зони в Донецькій області з особливими правилами.
