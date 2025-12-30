Туск прогнозує швидке завершення війни Росії проти України
Категорія
Політика
Дата публікації

Туск прогнозує швидке завершення війни Росії проти України

Туск наразі налаштований оптимістично
Read in English
Джерело:  Reuters

Як вважає прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, російсько-українська війна може закінчитися протягом кількох наступних тижнів. З такою заявою він виступив  після переговорів з іншими європейськими лідерами, Канадою і НАТО.

Головні тези:

  • Дональд Туск зізнався, що вже бачить “мир на горизонті”.
  • Однак він заявив, що Україна, нібито, повинні піти на поступки.

Туск наразі налаштований оптимістично

За словами глави польського уряду, протягом останнього часу відбулися події, які дають підстави надіятися, що війна може закінчитися, і досить швидко.

Дональд Туск чітко дав зрозуміти, що це "далеко не стовідсоткова впевненість".

Коли я кажу, що мир на горизонті, я говорю про найближчі тижні, а не про найближчі місяці або роки. До січня нам усім доведеться зібратися разом... щоб ухвалити рішення про майбутнє України, про майбутнє цієї частини світу.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі

Він також наголосив, що гарантії безпеки з боку Штатів, які отримує Україна, дають підстави розраховувати на швидке завершення російсько-української війни.

Однак Туск також додав, що для цього команді Володимира Зеленського доведеться піти на компроміс з територіальних питань.

До слова, на переконання українського лідера, війна може завершитися 2026 року, оскільки інакше російському диктатору Володимиру Путіну доведеться оголошувати мобілізацію, а він цього не хоче.

На цьому тлі Зеленський заявив, що реальним компромісом у питанні територій може стати створення вільної економічної зони в Донецькій області з особливими правилами.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Кремль фактично визнав відсутність доказів "атаки" на резиденцію Путіна
Пєсков
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін наказав провести збори російських резервістів — що відбувається
Путін скликає на “збори” російських резервістів
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На Чернігівщині та Дніпропетровщині оголошено обов’язкову евакуацію з низки населених пунктів
Евакуація на Чернігівщині та Дніпропетровщині - що важливо знати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?