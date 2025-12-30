Туск прогнозує швидке завершення війни Росії проти України

Як вважає прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, російсько-українська війна може закінчитися протягом кількох наступних тижнів. З такою заявою він виступив після переговорів з іншими європейськими лідерами, Канадою і НАТО.

Туск наразі налаштований оптимістично

За словами глави польського уряду, протягом останнього часу відбулися події, які дають підстави надіятися, що війна може закінчитися, і досить швидко.

Дональд Туск чітко дав зрозуміти, що це "далеко не стовідсоткова впевненість".

Коли я кажу, що мир на горизонті, я говорю про найближчі тижні, а не про найближчі місяці або роки. До січня нам усім доведеться зібратися разом... щоб ухвалити рішення про майбутнє України, про майбутнє цієї частини світу. Дональд Туск Прем'єр-міністр Польщі

Він також наголосив, що гарантії безпеки з боку Штатів, які отримує Україна, дають підстави розраховувати на швидке завершення російсько-української війни.

Однак Туск також додав, що для цього команді Володимира Зеленського доведеться піти на компроміс з територіальних питань.

До слова, на переконання українського лідера, війна може завершитися 2026 року, оскільки інакше російському диктатору Володимиру Путіну доведеться оголошувати мобілізацію, а він цього не хоче.