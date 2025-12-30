Речник Кремля Дмитро Пєсков почав стверджувати, що країна-агресорка РФ, мовляв, не повинна надавати докази "атаки" на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна. Таким чином він визнав, що жодних доказів у Москви просто немає.
Головні тези:
- Пєсков невдоволений тим, що західні ЗМІ виступають на боці України.
- Зеленський уже розкрив реальний замисел команди Путіна.
Кремль не може надати жодних доказів після своїх гучних заяв
З заявою з цього приводу поплічник Путіна виступив перед російськими пропагандистами.
Як виявилося, Дмитра Пєскова обурює той факт, що український лідер Володимир Зеленський намагається заперечувати нову брехню офіційної Москви.
Ба більше, речник Кремля лютує, що більшість західних ЗМІ стали на захист України на тлі цього гучного скандалу.
Що важливо розуміти, 29 грудня МЗС Росії поширило цинічну брехню про те, що Україна в ніч на понеділок завдавала удару по резиденції диктатора Володимира Путіна.
Офіційна Москва також пригрозила, що через це Кремль змінить свою "переговорну позицію".
Ба більше, влада РФ додала, що обрала об'єкти в Україні для ударів у відповідь і час їх нанесення.
На переконання Володимира Зеленського, таким чином Путін шукає привід, щоб завдати ударів по українських державних будівлях, а також зірвати мирні переговори.
