Колишній президент Росії Дмитро Медведєв знову накинувся з образами на українського лідера Володимира Зеленського. Поплічник російського диктатора Володимира Путіна розмріявся про те, що починається останній рік правління чинного президента України.
Головні тези:
- Медведєв обурився, що українці хочуть смерті Путіна.
- На цьому тлі він вкотре накинувся на Зеленського.
Медведєв марить падінням Зеленського
Чинний заступник голови Радбезу РФ розлютився через те, що український лідер публічно побажав смерті російському диктатору Путіну.
Йдеться про випадок, коли Зеленський у різдвяному зверненні заявив, що в українців є одне бажання — "Щоб він (глава РФ Володимир Путін — ред.) сконав".
Ба більше, він цинічно збрехав, що Зеленський нібито "не тільки побажав" смерті агресору Путіну, але й нібито "дав вказівки про масовані атаки".
На цьому тлі поплічник Путіна накинувся з новою порцією образ на президента України.
Ба більше, він розмріявся, що наступний 2026 рік стане останнім для Володимира Зеленського.
