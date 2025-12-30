"З останнім роком, факінг паппет". Медведєв цинічно звернувся до Зеленського
"З останнім роком, факінг паппет". Медведєв цинічно звернувся до Зеленського

Медведєв марить падінням Зеленського
Read in English
Джерело:  online.ua

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв знову накинувся з образами на українського лідера Володимира Зеленського. Поплічник російського диктатора Володимира Путіна розмріявся про те, що починається останній рік правління чинного президента України.

Головні тези:

  • Медведєв обурився, що українці хочуть смерті Путіна.
  • На цьому тлі він вкотре накинувся на Зеленського.

Медведєв марить падінням Зеленського

Чинний заступник голови Радбезу РФ розлютився через те, що український лідер публічно побажав смерті російському диктатору Путіну.

Йдеться про випадок, коли Зеленський у різдвяному зверненні заявив, що в українців є одне бажання — "Щоб він (глава РФ Володимир Путін — ред.) сконав".

Всім зрозуміло, що він хоче загибелі не просто "однієї людини", а взагалі всіх нас і нашої країни, — почав вигадувати Дмитро Медведєв.

Ба більше, він цинічно збрехав, що Зеленський нібито "не тільки побажав" смерті агресору Путіну, але й нібито "дав вказівки про масовані атаки".

На цьому тлі поплічник Путіна накинувся з новою порцією образ на президента України.

Дуже важливо, щоб в майбутньому після швидкої смерті (Зеленського — ред.) заспиртоване тільце зеленого гомункула виставили в пітерській Кунсткамері, де для забави нащадкам збирали виродків російські царі. І ретельно дослідили, адже цілком ймовірно, що перед нами ще один засланець з далекого космосу особливої раси scurra sordidus (з латині "брудний блазень" — ред.), який прилетів до нас з карликової галактики в Тукані, — написав таку ахінею колишній президент РФ.

Ба більше, він розмріявся, що наступний 2026 рік стане останнім для Володимира Зеленського.

З останнім роком, факінг паппет (з англ. рuppet — лялька, маріонетка — ред.)! — безсоромно заявив Медведєв.

