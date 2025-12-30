Росія показала розгортання "Орєшніка" в Білорусі — відео
Росія показала розгортання "Орєшніка" в Білорусі — відео

"Орєшнік"
Джерело:  online.ua

Вранці 30 грудня Міноборони РФ опублікувало відео розгортання у Білорусі ракетного комплексу "Орєшнік". Що важливо розуміти, це сталося фактично одразу після того, як Кремль збрехав про атаку українських дронів на резиденцію диктатора Володимира Путіна.

Головні тези:

  • У ніч із 8 на 9 липня 2024 року на полігоні "Капустін Яр" Україна знищила одну з трьох російських балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік".
  • Це змогли зробити сили Головного управління розвідки, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки.

Кремль хизується розгортанням "Орєшніка" в Білорусі

Що важливо розуміти, ще 17 грудня російський диктатор Володимир Путін заявив, що ракетний комплекс "Орєшнік" буде поставлено на бойове чергування до кінця 2025 року.

Нещодавно нелегітимний президент РБ Олександр Лукашенко оголосив, що його вже доставили на територію Білорусі.

Міноборони РФ стверджує, що у Білорусі завчасно були створені всі умови "для несення бойового чергування і проживання російських військовослужбовців".

Ба більше, вказано, що особовий склад підрозділу освоює нові райони бойового патрулювання.

Фахівці бойових розрахунків пуску, зв'язку, охорони та енергопостачання, а також механіки-водії агрегатів "Орєшніка" пройшли перепідготовку на сучасних навчально-тренувальних засобах.

Що важливо розуміти, “Орєшнік” — російський рухомий ґрунтовий ракетний комплекс з однойменною гіперзвуковою балістичною ракетою середньої дальності (до 5500 км).

Офіційна Москва стверджує, що вона здатна нести ядерний або звичайний боєзаряд і має головну частину, що розділяється.

