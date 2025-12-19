Україна знає місце розміщення російського ракетного комплексу "Орєшнік" у Білорусі — Зеленський
Україна знає місце розміщення російського ракетного комплексу "Орєшнік" у Білорусі — Зеленський

Україні відоме місце розташування російського ракетного комплексу "Орєшнік" у Білорусі, відповідні дані передаються міжнародним партнерам.

Головні тези:

  • Україна відома місцем розміщення російських ракет “Орєшнік” у Білорусі.
  • Зеленський закликає партнерів до реагування на цю загрозу.
  • РФ продовжує виробляти “Орєшніки”, незважаючи на можливі наслідки для європейських країн.

Зеленський знає, де знаходиться “Орєшнік” у Білорусі

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції з польським лідером Каролем Навроцьким.

Завершується переміщення "Орєшніка" на територію Білорусі. Ми розуміємо, де це буде, де буде розміщення. Ми інформацію передаємо нашим партнерам. Думаю, партнери самі можуть оцінити цю загрозу і зрозуміти, як реагувати.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, Україна раніше попереджала європейських і американських партнерів, що РФ буде розміщувати "Орєшнік" в Білорусі. Партнерам показували дистанції, на яку буде діяти "Орєшнік". Це загроза багатьом європейським країнам, включно з Польщею та Німеччиною.

"Орєшнік" дронами збити неможливо. Ми просили, щоб наші партнери застосували санкції проти компаній які продають компоненти через треті країни, які підходять до "Орєшніка". Без цих компонентів РФ розвивати цю ракету просто не може. Я не бачу введення цих санкцій поки що.

Зеленський додав, що РФ буде продовжувати виробляти "Орєшніки". На його думку, якщо партнери проводять так багато дипломатичних зусиль щодо закінчення війни, ймовірно, вони можуть так само тиснути на РФ, щоб вони не розміщували ці ракети ближче до Європи.

