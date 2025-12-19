Україна знає місце розміщення російського ракетного комплексу "Орєшнік" у Білорусі — Зеленський

Україні відоме місце розташування російського ракетного комплексу "Орєшнік" у Білорусі, відповідні дані передаються міжнародним партнерам.
Головні тези:
- Україна відома місцем розміщення російських ракет “Орєшнік” у Білорусі.
- Зеленський закликає партнерів до реагування на цю загрозу.
- РФ продовжує виробляти “Орєшніки”, незважаючи на можливі наслідки для європейських країн.
Зеленський знає, де знаходиться “Орєшнік” у Білорусі
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції з польським лідером Каролем Навроцьким.
За його словами, Україна раніше попереджала європейських і американських партнерів, що РФ буде розміщувати "Орєшнік" в Білорусі. Партнерам показували дистанції, на яку буде діяти "Орєшнік". Це загроза багатьом європейським країнам, включно з Польщею та Німеччиною.
Зеленський додав, що РФ буде продовжувати виробляти "Орєшніки". На його думку, якщо партнери проводять так багато дипломатичних зусиль щодо закінчення війни, ймовірно, вони можуть так само тиснути на РФ, щоб вони не розміщували ці ракети ближче до Європи.
