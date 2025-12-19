Украина знает место размещения российского ракетного комплекса "Орешник" в Беларуси — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Украина знает место размещения российского ракетного комплекса "Орешник" в Беларуси — Зеленский

Офис Президента Украины
Зеленский
Read in English
Читати українською

Украине известно местонахождение российского ракетного комплекса "Орешник" в Беларуси, соответствующие данные передаются международным партнерам.

Главные тезисы

  • Украина раскрыла информацию о размещении российской ракеты “Орешник” в Беларуси и делилась ею с международными партнерами.
  • Президент Зеленский призывает реагировать на угрозу со стороны России и обращает внимание на возможные последствия для европейских стран.
  • Украина предупреждала европейских и американских союзников о размещении ракетного комплекса в Беларуси, вызывающего угрозу для многих стран.

Зеленский знает, где находится "Орешник" в Беларуси

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с польским лидером Каролем Навроцким.

Завершается перемещение "Орешника" на территорию Белоруссии. Мы понимаем, где это будет, где будет размещение. Мы передаем информацию нашим партнерам. Думаю, что партнеры сами могут оценить эту угрозу и понять, как реагировать.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, Украина ранее предупреждала европейских и американских партнеров, что РФ будет размещать "Орешник" в Беларуси. Партнерам показывали дистанции, на которую будет действовать "Орешник". Это угроза многим европейским странам, включая Польшу и Германию.

"Орешник" дронами сбить невозможно. Мы просили, чтобы наши партнеры применили санкции против компаний, которые продают компоненты через третьи страны, которые подходят к "Орешнику". Без этих компонентов РФ развивать эту ракету просто не может. Я не вижу введения этих санкций пока.

Зеленский добавил, что РФ будет продолжать производить "Орешники". По его мнению, если партнеры проводят так много дипломатических усилий по окончании войны, вероятно, они могут также давить на РФ, чтобы они не размещали эти ракеты ближе к Европе.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Можем бахнуть". Лукашенко цинично пугает мир российской ракетой "Орешник"
Лукашенко
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин приказал развернуть баллистическую ракету "Орешник" в Беларуси
Путин снова пытается запугать Европу и НАТО
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Лукашенко похвастался боевым дежурством в Беларуси российской ракеты "Орешник"
Орешник

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?