Украина знает место размещения российского ракетного комплекса "Орешник" в Беларуси — Зеленский

Украине известно местонахождение российского ракетного комплекса "Орешник" в Беларуси, соответствующие данные передаются международным партнерам.
Главные тезисы
- Украина раскрыла информацию о размещении российской ракеты “Орешник” в Беларуси и делилась ею с международными партнерами.
- Президент Зеленский призывает реагировать на угрозу со стороны России и обращает внимание на возможные последствия для европейских стран.
- Украина предупреждала европейских и американских союзников о размещении ракетного комплекса в Беларуси, вызывающего угрозу для многих стран.
Зеленский знает, где находится "Орешник" в Беларуси
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с польским лидером Каролем Навроцким.
По его словам, Украина ранее предупреждала европейских и американских партнеров, что РФ будет размещать "Орешник" в Беларуси. Партнерам показывали дистанции, на которую будет действовать "Орешник". Это угроза многим европейским странам, включая Польшу и Германию.
Зеленский добавил, что РФ будет продолжать производить "Орешники". По его мнению, если партнеры проводят так много дипломатических усилий по окончании войны, вероятно, они могут также давить на РФ, чтобы они не размещали эти ракеты ближе к Европе.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-