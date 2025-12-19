Украина знает место размещения российского ракетного комплекса "Орешник" в Беларуси — Зеленский

Зеленский знает, где находится "Орешник" в Беларуси

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с польским лидером Каролем Навроцким.

Завершается перемещение "Орешника" на территорию Белоруссии. Мы понимаем, где это будет, где будет размещение. Мы передаем информацию нашим партнерам. Думаю, что партнеры сами могут оценить эту угрозу и понять, как реагировать. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, Украина ранее предупреждала европейских и американских партнеров, что РФ будет размещать "Орешник" в Беларуси. Партнерам показывали дистанции, на которую будет действовать "Орешник". Это угроза многим европейским странам, включая Польшу и Германию.

"Орешник" дронами сбить невозможно. Мы просили, чтобы наши партнеры применили санкции против компаний, которые продают компоненты через третьи страны, которые подходят к "Орешнику". Без этих компонентов РФ развивать эту ракету просто не может. Я не вижу введения этих санкций пока. Поделиться

Зеленский добавил, что РФ будет продолжать производить "Орешники". По его мнению, если партнеры проводят так много дипломатических усилий по окончании войны, вероятно, они могут также давить на РФ, чтобы они не размещали эти ракеты ближе к Европе.