Лукашенко похвастался боевым дежурством в Беларуси российской ракеты "Орешник"
Лукашенко похвастался боевым дежурством в Беларуси российской ракеты "Орешник"

Орешник
Read in English
Читати українською
Источник:  Telegraf

Российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" уже вроде бы на вооружении Беларуси. Об этом 18 декабря заявил нелегитимный президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Главные тезисы

  • Лукашенко заявил о боевом дежурстве ракеты “Орешник” в Беларуси, вызвав обеспокоенность в обществе.
  • Российская баллистическая ракета “Орешник” способна развивать высокую скорость и оснащена боевыми частями с суббоеприпасами.

Российская баллистическая ракета "Орешник" якобы уже в Беларуси

Лукашенко похвастался боевым дежурством "Орешника" в Беларуси.

Первые позиции оборудования ракетного комплекса "Орешник". Он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство. Знаете, многие начали кричать: "Ах, Беларусь поставил под прицел. Ах, ядерное оружие. Она же будет, прежде всего, атакована иностранцами. Вот беда, вот беда, привез сюда". Не поддавайтесь этим разговорам. А что, если будут против нас воевать, нас что, гладить по головке будут? Против нас будут наносить удары, по центрам принятия решений. Потому мы делаем все, чтобы не допустить войны.

"Орешник" — российская баллистическая ракета средней дальности, которая, по данным украинских военных, способна развивать скорость более 12 300 км/ч и оснащена шестью боевыми частями с суббоеприпасами.

Нелегитимный президент России Владимир Путин 28 ноября 2024 г. заявил, что серийное производство ракеты уже началось.

Вероятно, "Орешник" был создан на базе РС-26 "Рубеж", которая прошла пять испытательных запусков, но не была принята на вооружение.

Первый подтвержденный случай боевого применения "Орешника" произошел 21 ноября 2024 во время российско-украинской войны. Ракету запустили с полигона Капустин Яр в Астраханской области для атаки на предприятие "Южмаш" в Днепре. Сначала сообщалось об использовании межконтинентальной ракеты, однако позже идентифицировали именно "Орешник".

Учитывая заявления белорусских чиновников, географию военных учений сдвинули чуть дальше границ, однако никаких данных о месте проведения в открытых источниках нет. Поэтому для вычисления приблизительного времени подлета ракеты Телеграф использовал нейтральную опорную точку в географическом центре Беларуси — ориентировочно между Минском и Бобруйском.

Ракета "Орешник" как угроза всей Европе

По расчетам, выполненным на основе предоставленных расстояний и заявленной скорости полета российской ракеты "Орешник" свыше 12 300 км/ч (примерно 3,42 км/с), подростное время в ключевые города из условной точки в центральной части Беларуси измеряется в пределах одной-двух с половиной минут.

Быстрее всего ракета достигнет Вильнюса — примерно за 1 минуту 4 секунды.

До Ровно она может долететь ориентировочно за 1 минуту 40 секунд, до Луцка — за 1 минуту 44 секунды, а до Киева — за 1 минуту 51 секунду, до Львова — 2 минуты 24 секунды.

Среднее время подлета в города ЕС составляет около двух минут:

  • до Даугавпилса — 1 минута 22 секунды,

  • до Люблина — 2 минуты 11 секунд,

  • в Варшаву — 2 минуты 23 секунды,

  • до эстонского Тарта — 2 минуты 41 секунду.

Эти данные ориентировочные, поскольку расчет базируется на прямолинейном расстоянии и постоянной скорости. Реальное время полета будет зависеть от траектории, фазы ускорения и возможностей противоракетной обороны.

Путин снова пытается запугать Европу и НАТО

