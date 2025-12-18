Российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" уже вроде бы на вооружении Беларуси. Об этом 18 декабря заявил нелегитимный президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Главные тезисы
- Лукашенко заявил о боевом дежурстве ракеты “Орешник” в Беларуси, вызвав обеспокоенность в обществе.
- Российская баллистическая ракета “Орешник” способна развивать высокую скорость и оснащена боевыми частями с суббоеприпасами.
Российская баллистическая ракета "Орешник" якобы уже в Беларуси
Лукашенко похвастался боевым дежурством "Орешника" в Беларуси.
"Орешник" — российская баллистическая ракета средней дальности, которая, по данным украинских военных, способна развивать скорость более 12 300 км/ч и оснащена шестью боевыми частями с суббоеприпасами.
Вероятно, "Орешник" был создан на базе РС-26 "Рубеж", которая прошла пять испытательных запусков, но не была принята на вооружение.
Первый подтвержденный случай боевого применения "Орешника" произошел 21 ноября 2024 во время российско-украинской войны. Ракету запустили с полигона Капустин Яр в Астраханской области для атаки на предприятие "Южмаш" в Днепре. Сначала сообщалось об использовании межконтинентальной ракеты, однако позже идентифицировали именно "Орешник".
Учитывая заявления белорусских чиновников, географию военных учений сдвинули чуть дальше границ, однако никаких данных о месте проведения в открытых источниках нет. Поэтому для вычисления приблизительного времени подлета ракеты Телеграф использовал нейтральную опорную точку в географическом центре Беларуси — ориентировочно между Минском и Бобруйском.
По расчетам, выполненным на основе предоставленных расстояний и заявленной скорости полета российской ракеты "Орешник" свыше 12 300 км/ч (примерно 3,42 км/с), подростное время в ключевые города из условной точки в центральной части Беларуси измеряется в пределах одной-двух с половиной минут.
Быстрее всего ракета достигнет Вильнюса — примерно за 1 минуту 4 секунды.
До Ровно она может долететь ориентировочно за 1 минуту 40 секунд, до Луцка — за 1 минуту 44 секунды, а до Киева — за 1 минуту 51 секунду, до Львова — 2 минуты 24 секунды.
Среднее время подлета в города ЕС составляет около двух минут:
до Даугавпилса — 1 минута 22 секунды,
до Люблина — 2 минуты 11 секунд,
в Варшаву — 2 минуты 23 секунды,
до эстонского Тарта — 2 минуты 41 секунду.
Эти данные ориентировочные, поскольку расчет базируется на прямолинейном расстоянии и постоянной скорости. Реальное время полета будет зависеть от траектории, фазы ускорения и возможностей противоракетной обороны.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-