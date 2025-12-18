Лукашенко похизувався бойовим чергуванням у Білорусі російської ракети "Орєшнік"

Російська балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" вже нібито на озброєнні Білорусі. Про це 18 грудня заявив нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Лукашенко похвалився наявністю бойового чергування ракети "Орєшнік" у Білорус.
Російська ракета "Орєшнік" може розвивати швидкість понад 12 300 км/год та оснащена шістьма бойовими частинами з суббоєприпасами.
Російська балістична ракета “Орєшнік” нібито вже у Білорусі
Лукашенко похвалився бойовим чергуванням “Орєшніка” у Білорусі.
"Орєшнік" — російська балістична ракета середньої дальності, яка, за даними українських військових, здатна розвивати швидкість понад 12 300 км/год і оснащена шістьма бойовими частинами з суббоєприпасами.
Ймовірно, "Орєшнік" створили на базі РС-26 "Рубєж", яка пройшла п’ять випробувальних запусків, але не була прийнята на озброєння.
Перший підтверджений випадок бойового застосування "Орєшніка" стався 21 листопада 2024 року під час російсько-української війни. Ракету запустили з полігону Капустин Яр в Астраханській області для атаки на підприємство "Південмаш" у Дніпрі. Спершу повідомлялося про використання міжконтинентальної ракети, однак пізніше ідентифікували саме "Орєшнік".
З огляду на заяви білоруських чиновників, географію військових навчань зсунули трохи далі від кордонів, однак жодних даних про місце проведення у відкритих джерелах немає. Тому для обчислення приблизного часу підльоту ракети "Телеграф" використав нейтральну опорну точку в географічному центрі Білорусі — орієнтовно між Мінськом і Бобруйськом.
За розрахунками, виконаними на основі наданих відстаней та заявленої швидкості польоту російської ракети "Орєшнік" понад 12 300 км/год (приблизно 3,42 км/с), підлітний час до ключових міст з умовної точки у центральній частині Білорусі вимірюється у межах однієї-двох з половиною хвилин.
Найшвидше ракета досягне Вільнюса — приблизно за 1 хвилину 4 секунди.
До Рівного вона може долетіти орієнтовно за 1 хвилину 40 секунд, до Луцька — за 1 хвилину 44 секунди, а до Києва — за 1 хвилину 51 секунду, до Львова — 2 хвилини 24 секунди.
Середній час підльоту до міст ЄС становить близько двох хвилин:
до Даугавпілса — 1 хвилина 22 секунди,
до Любліна — 2 хвилини 11 секунд,
до Варшави — 2 хвилини 23 секунди,
до естонського Тарту — 2 хвилини 41 секунду.
Ці дані є орієнтовними, оскільки розрахунок базується на прямолінійній відстані та постійній швидкості. Реальний час польоту залежатиме від траєкторії, фази прискорення, а також можливостей протиракетної оборони.
