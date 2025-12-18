Російська балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" вже нібито на озброєнні Білорусі. Про це 18 грудня заявив нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Російська балістична ракета “Орєшнік” нібито вже у Білорусі

Лукашенко похвалився бойовим чергуванням “Орєшніка” у Білорусі.

Перші позиції обладнання ракетного комплексу "Орєшнік". Він у нас з учорашнього дня і заступає на бойове чергування. Знаєте, багато хто почав кричати: "Ах, Білорусь поставив під приціл. Ах, ядерна зброя. Вона ж буде насамперед атакована іноземцями. Ось біда, ось біда, привіз сюди". Не піддавайтеся цим розмовам. А що, якщо проти нас воюватимуть, нас що, гладити по голівці будуть? Проти нас будуть завдавати ударів, по центрах прийняття рішень. Тому ми робимо все, щоб не допустити війни. Поширити

"Орєшнік" — російська балістична ракета середньої дальності, яка, за даними українських військових, здатна розвивати швидкість понад 12 300 км/год і оснащена шістьма бойовими частинами з суббоєприпасами.

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін 28 листопада 2024 року заявив, що серійне виробництво ракети вже розпочалося. Поширити

Ймовірно, "Орєшнік" створили на базі РС-26 "Рубєж", яка пройшла п’ять випробувальних запусків, але не була прийнята на озброєння.

Перший підтверджений випадок бойового застосування "Орєшніка" стався 21 листопада 2024 року під час російсько-української війни. Ракету запустили з полігону Капустин Яр в Астраханській області для атаки на підприємство "Південмаш" у Дніпрі. Спершу повідомлялося про використання міжконтинентальної ракети, однак пізніше ідентифікували саме "Орєшнік".

З огляду на заяви білоруських чиновників, географію військових навчань зсунули трохи далі від кордонів, однак жодних даних про місце проведення у відкритих джерелах немає. Тому для обчислення приблизного часу підльоту ракети "Телеграф" використав нейтральну опорну точку в географічному центрі Білорусі — орієнтовно між Мінськом і Бобруйськом.

Ракета “Орєшнік” як загроза всій Європі

За розрахунками, виконаними на основі наданих відстаней та заявленої швидкості польоту російської ракети "Орєшнік" понад 12 300 км/год (приблизно 3,42 км/с), підлітний час до ключових міст з умовної точки у центральній частині Білорусі вимірюється у межах однієї-двох з половиною хвилин.

Найшвидше ракета досягне Вільнюса — приблизно за 1 хвилину 4 секунди.

До Рівного вона може долетіти орієнтовно за 1 хвилину 40 секунд, до Луцька — за 1 хвилину 44 секунди, а до Києва — за 1 хвилину 51 секунду, до Львова — 2 хвилини 24 секунди.

Середній час підльоту до міст ЄС становить близько двох хвилин:

до Даугавпілса — 1 хвилина 22 секунди,

до Любліна — 2 хвилини 11 секунд,

до Варшави — 2 хвилини 23 секунди,

до естонського Тарту — 2 хвилини 41 секунду.

Ці дані є орієнтовними, оскільки розрахунок базується на прямолінійній відстані та постійній швидкості. Реальний час польоту залежатиме від траєкторії, фази прискорення, а також можливостей протиракетної оборони.