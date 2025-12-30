Утром 30 декабря Минобороны РФ опубликовало видео развертывания в Беларуси ракетного комплекса "Орешник". Что важно понимать, это произошло фактически сразу после того, как Кремль соврал об атаке украинских дронов на резиденцию диктатора Владимира Путина.

Кремль кичится развертыванием "Орешника" в Беларуси

Что важно понимать, еще 17 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца 2025 года.

Недавно нелегитимный президент РБ Александр Лукашенко объявил, что его уже доставили на территорию Беларуси.

Минобороны РФ утверждает, что в Беларуси раньше времени были созданы все условия "для несения боевого дежурства и проживания российских военнослужащих".

Более того, указано, что личный состав подразделения осваивает новые районы боевого патрулирования.

Специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители агрегатов "Орешника" прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах. Поделиться

Что важно понимать, "Орешник" — российский подвижный грунтовой ракетный комплекс с одноименной гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности (до 5500 км).