Россия показала развертывание "Орешника" в Беларуси — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Россия показала развертывание "Орешника" в Беларуси — видео

Кремль кичится развертыванием "Орешника" в Беларуси
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Утром 30 декабря Минобороны РФ опубликовало видео развертывания в Беларуси ракетного комплекса "Орешник". Что важно понимать, это произошло фактически сразу после того, как Кремль соврал об атаке украинских дронов на резиденцию диктатора Владимира Путина.

Главные тезисы

  • В ночь с 8 на 9 июля 2024 года на полигоне "Капустин Яр" Украина уничтожила одну из трех российских баллистических ракет средней дальности "Орешник".
  • Это смогли сделать силы Главного управления разведки, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки.

Кремль кичится развертыванием "Орешника" в Беларуси

Что важно понимать, еще 17 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца 2025 года.

Недавно нелегитимный президент РБ Александр Лукашенко объявил, что его уже доставили на территорию Беларуси.

Минобороны РФ утверждает, что в Беларуси раньше времени были созданы все условия "для несения боевого дежурства и проживания российских военнослужащих".

Более того, указано, что личный состав подразделения осваивает новые районы боевого патрулирования.

Специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители агрегатов "Орешника" прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах.

Что важно понимать, "Орешник" — российский подвижный грунтовой ракетный комплекс с одноименной гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности (до 5500 км).

Официальная Москва утверждает, что она способна нести ядерный или обычный боезаряд и имеет разделяемую главную часть.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Лукашенко похвастался боевым дежурством в Беларуси российской ракеты "Орешник"
Орешник
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина знает место размещения российского ракетного комплекса "Орешник" в Беларуси — Зеленский
Офис Президента Украины
Зеленский
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Беларуси цинично оправдали размещение российской ракеты "Орешник" на своей территории
В Беларуси цинично оправдали размещение российской ракеты "Орешник" на своей территории

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?