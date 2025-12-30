Утром 30 декабря Минобороны РФ опубликовало видео развертывания в Беларуси ракетного комплекса "Орешник". Что важно понимать, это произошло фактически сразу после того, как Кремль соврал об атаке украинских дронов на резиденцию диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- В ночь с 8 на 9 июля 2024 года на полигоне "Капустин Яр" Украина уничтожила одну из трех российских баллистических ракет средней дальности "Орешник".
- Это смогли сделать силы Главного управления разведки, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки.
Кремль кичится развертыванием "Орешника" в Беларуси
Что важно понимать, еще 17 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца 2025 года.
Недавно нелегитимный президент РБ Александр Лукашенко объявил, что его уже доставили на территорию Беларуси.
Минобороны РФ утверждает, что в Беларуси раньше времени были созданы все условия "для несения боевого дежурства и проживания российских военнослужащих".
Более того, указано, что личный состав подразделения осваивает новые районы боевого патрулирования.
Что важно понимать, "Орешник" — российский подвижный грунтовой ракетный комплекс с одноименной гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности (до 5500 км).
Официальная Москва утверждает, что она способна нести ядерный или обычный боезаряд и имеет разделяемую главную часть.
