В Беларуси цинично оправдали размещение российской ракеты "Орешник" на своей территории

Беларусь якобы разместила у себя "Орешник" в ответ на агрессию Запада

Хренин 26 декабря назвал ситуацию на "западном направлении" от Беларуси "напряженной, склонной к радикализации, непростой", обвинив в этом "руководство соседних с нами стран, которые не хотят понимать, что нужно снижать градус военного напряжения".

Он сказал, что фактором стратегического сдерживания в этом контексте стало размещение на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия. Поделиться

Крайне выполненная задача наших глав государств — комплекс "Орешник" расположен на нашей территории. Это наша реакция на их (Запад. — Ред.) агрессию, агрессивные действия, на их заявление, что они собираются с нами воевать.

Мы говорим: не нужно, мы не хотим воевать. Договариваемся. А вы знаете, мне кажется, что придут разумные политики. Вот как наш глава государства, президент России, лидер Китая. Те люди, которые прекрасно понимают, что не нужно бряцать оружием. Это не приведет ни к чему хорошему.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на прошлой неделе сообщил о взятии на боевое дежурство российского ракетного комплекса "Орешник".