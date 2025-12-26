Министр обороны Беларуси Виктор Хренин лживо назвал размещение российского ракетного комплекса "Орешник" на территории страны частью "стратегического сдерживания" Запада.
Главные тезисы
- Размещение российской ракеты “Орешник” в Беларуси оправдано как часть стратегического сдерживания Запада.
- Белорусская сторона отметила напряженность на западном направлении и указала на агрессивные действия Запада, как причину размещения ракетного комплекса.
- Объявленное взятие на боевое дежурство российского ракетного комплекса 'Орешник' в Беларуси является ответом на заявления о возможности военных действий со стороны Запада.
Беларусь якобы разместила у себя "Орешник" в ответ на агрессию Запада
Хренин 26 декабря назвал ситуацию на "западном направлении" от Беларуси "напряженной, склонной к радикализации, непростой", обвинив в этом "руководство соседних с нами стран, которые не хотят понимать, что нужно снижать градус военного напряжения".
Крайне выполненная задача наших глав государств — комплекс "Орешник" расположен на нашей территории. Это наша реакция на их (Запад. — Ред.) агрессию, агрессивные действия, на их заявление, что они собираются с нами воевать.
Мы говорим: не нужно, мы не хотим воевать. Договариваемся. А вы знаете, мне кажется, что придут разумные политики. Вот как наш глава государства, президент России, лидер Китая. Те люди, которые прекрасно понимают, что не нужно бряцать оружием. Это не приведет ни к чему хорошему.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на прошлой неделе сообщил о взятии на боевое дежурство российского ракетного комплекса "Орешник".
