У Білорусі цинічно виправдали розміщення російської ракети "Орєшнік" на своїй території
Категорія
Світ
Дата публікації

У Білорусі цинічно виправдали розміщення російської ракети "Орєшнік" на своїй території

Орєшнік
Read in English
Джерело:  online.ua

Міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін брехливо назвав розміщення російського ракетного комплексу "Орєшнік" на території країни частиною "стратегічного стримування" Заходу.

Головні тези:

  • Фактором “стратегічного стримування” стало розміщення на території Білорусі російської тактичної ядерної зброї.
  • Це нібито реакція Білорусі на агресивні дії країн Заходу.

Білорусь нібито розмістила у себе “Орєшнік” у відповідь на агресію Заходу

Хрєнін 26 грудня назвав ситуацію на "західному напрямку" від Білорусі "напруженою, схильною до радикалізації, непростою", звинувативши у цьому "керівництво сусідніх з нами країн, які не хочуть розуміти, що треба знижувати градус військової напруги".

Він водночас сказав, що фактором стратегічного стримування у цьому контексті стало розміщення на території Білорусі російської тактичної ядерної зброї.

Крайнє виконане завдання наших глав держав — комплекс "Орєшнік" розміщений на нашій території. Це наша реакція на їх (Заходу. — Ред.) агресію, агресивні дії, на їх заяву, що вони збираються з нами воювати.

Ми говоримо: не треба, ми не хочемо воювати. Домовляймось. А ви знаєте, мені здається, що прийдуть розумні політики. Ось як наш глава держави, президент Росії, лідер Китаю. Ті люди, які прекрасно розуміють, що не потрібно брязкати зброєю. Це не приведе ні до чого хорошого.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко минулого тижня повідомив про взяття на бойове чергування російського ракетного комплексу "Орєшнік".

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін наказав розгорнути балістичну ракету "Орєшнік" в Білорусі
Путін знову намагається залякати Європу та НАТО
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Лукашенко похизувався бойовим чергуванням у Білорусі російської ракети "Орєшнік"
Орєшнік
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна знає місце розміщення російського ракетного комплексу "Орєшнік" у Білорусі — Зеленський
Офіс Президента України
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?