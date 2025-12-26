Білорусь нібито розмістила у себе “Орєшнік” у відповідь на агресію Заходу

Хрєнін 26 грудня назвав ситуацію на "західному напрямку" від Білорусі "напруженою, схильною до радикалізації, непростою", звинувативши у цьому "керівництво сусідніх з нами країн, які не хочуть розуміти, що треба знижувати градус військової напруги".

Він водночас сказав, що фактором стратегічного стримування у цьому контексті стало розміщення на території Білорусі російської тактичної ядерної зброї. Поширити

Крайнє виконане завдання наших глав держав — комплекс "Орєшнік" розміщений на нашій території. Це наша реакція на їх (Заходу. — Ред.) агресію, агресивні дії, на їх заяву, що вони збираються з нами воювати.

Ми говоримо: не треба, ми не хочемо воювати. Домовляймось. А ви знаєте, мені здається, що прийдуть розумні політики. Ось як наш глава держави, президент Росії, лідер Китаю. Ті люди, які прекрасно розуміють, що не потрібно брязкати зброєю. Це не приведе ні до чого хорошого.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко минулого тижня повідомив про взяття на бойове чергування російського ракетного комплексу "Орєшнік".