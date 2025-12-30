Зеленський назвав головну проблему нового мирного плану
Зеленський назвав головну проблему нового мирного плану

Зеленський
Джерело:  Fox News

За словами глави держави Володимира Зеленського, станом на сьогодні саме питання територій залишається спірним в оновленому мирному плані для завершення російсько-української війни. Річ у тім, що Кремль досі добивається тотального виходу Сил оборони України з Донецької області, а Київ не погоджується на цю вимогу.

Головні тези:

  • Команда Трампа розуміє позиції сторін і намагається відшукати компроміси.
  • Зеленський попередив, що референдум щодо відмови від територій не буде позитивним для України.

Мирний план узгоджений на 90%

Президент України не приховує, що саме питання територій є найскладнішим у мирному процесі.

Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що це досі залишається єдиним пунктом, де позиції Києва та Москви суттєво розходяться.

Ми не можемо просто вийти з наших територій. Це поза межами нашого закону. Це не лише про закон — там живуть люди, там перебуває наша армія.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави вкотре нагадав міжнародній спільноті, що на вказаних територіях проживають близько 300 тисяч людей, багато з яких постраждали від бойових дій.

За словами Зеленського, 20-пунктний мирний план узгоджений приблизно на 90%.

Станом на сьогодні нерозв'язаними залишаються лише два пункти — перемовини тривають.

Коли я сказав про 90%, це правда. Є лише одне головне питання, де у нас різні погляди — це території. І ці розбіжності не з американцями, а з росіянами, — наголосив Зеленський.

ППО

