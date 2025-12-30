Зеленський назвав головну проблему нового мирного плану

За словами глави держави Володимира Зеленського, станом на сьогодні саме питання територій залишається спірним в оновленому мирному плані для завершення російсько-української війни. Річ у тім, що Кремль досі добивається тотального виходу Сил оборони України з Донецької області, а Київ не погоджується на цю вимогу.

Мирний план узгоджений на 90%

Президент України не приховує, що саме питання територій є найскладнішим у мирному процесі.

Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що це досі залишається єдиним пунктом, де позиції Києва та Москви суттєво розходяться.

Ми не можемо просто вийти з наших територій. Це поза межами нашого закону. Це не лише про закон — там живуть люди, там перебуває наша армія. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави вкотре нагадав міжнародній спільноті, що на вказаних територіях проживають близько 300 тисяч людей, багато з яких постраждали від бойових дій.

За словами Зеленського, 20-пунктний мирний план узгоджений приблизно на 90%.

Станом на сьогодні нерозв'язаними залишаються лише два пункти — перемовини тривають.