Зеленський назвав головну проблему нового мирного плану

За словами глави держави Володимира Зеленського, станом на сьогодні саме питання територій залишається спірним в оновленому мирному плані для завершення російсько-української війни. Річ у тім, що Кремль досі добивається тотального виходу Сил оборони України з Донецької області, а Київ не погоджується на цю вимогу.
Головні тези:
- Команда Трампа розуміє позиції сторін і намагається відшукати компроміси.
- Зеленський попередив, що референдум щодо відмови від територій не буде позитивним для України.
Мирний план узгоджений на 90%
Президент України не приховує, що саме питання територій є найскладнішим у мирному процесі.
Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що це досі залишається єдиним пунктом, де позиції Києва та Москви суттєво розходяться.
Глава держави вкотре нагадав міжнародній спільноті, що на вказаних територіях проживають близько 300 тисяч людей, багато з яких постраждали від бойових дій.
За словами Зеленського, 20-пунктний мирний план узгоджений приблизно на 90%.
Станом на сьогодні нерозв'язаними залишаються лише два пункти — перемовини тривають.
