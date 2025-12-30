Зеленский назвал главную проблему нового мирного плана

По словам главы государства Владимира Зеленского, на сегодняшний день именно вопрос территорий остается спорным в обновленном мирном плане для завершения российско-украинской войны. Дело в том, что Кремль до сих пор добивается тотального выхода Сил обороны Украины из Донецкой области, а Киев не соглашается на это требование.
Главные тезисы
- Команда Трампа понимает позиции сторон и пытается найти компромиссы.
- Зеленский предупредил, что референдум по отказу от территорий не будет положительным для Украины.
Мирный план согласован на 90%
Президент Украины не скрывает, что именно вопрос территорий самый сложный в мирном процессе.
Владимир Зеленский официально подтвердил, что это остается единственным пунктом, где позиции Киева и Москвы существенно расходятся.
Глава государства снова напомнил международному сообществу, что на указанных территориях проживают около 300 тысяч человек, многие из которых пострадали от боевых действий.
По словам Зеленского, 20-пунктный мирный план согласован примерно на 90%.
По состоянию на сегодняшний день нерешенными остаются лишь два пункта — переговоры продолжаются.
