Зеленский назвал главную проблему нового мирного плана
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский назвал главную проблему нового мирного плана

Зеленский
Источник:  Fox News

По словам главы государства Владимира Зеленского, на сегодняшний день именно вопрос территорий остается спорным в обновленном мирном плане для завершения российско-украинской войны. Дело в том, что Кремль до сих пор добивается тотального выхода Сил обороны Украины из Донецкой области, а Киев не соглашается на это требование.

Главные тезисы

  • Команда Трампа понимает позиции сторон и пытается найти компромиссы.
  • Зеленский предупредил, что референдум по отказу от территорий не будет положительным для Украины.

Мирный план согласован на 90%

Президент Украины не скрывает, что именно вопрос территорий самый сложный в мирном процессе.

Владимир Зеленский официально подтвердил, что это остается единственным пунктом, где позиции Киева и Москвы существенно расходятся.

Мы не можем просто выйти из наших территорий. Это вне нашего закона. Это не только закон — там живут люди, там находится наша армия.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства снова напомнил международному сообществу, что на указанных территориях проживают около 300 тысяч человек, многие из которых пострадали от боевых действий.

По словам Зеленского, 20-пунктный мирный план согласован примерно на 90%.

По состоянию на сегодняшний день нерешенными остаются лишь два пункта — переговоры продолжаются.

Когда я сказал о 90% — это правда. Есть только один главный вопрос, где у нас разные взгляды — это территории. И эти разногласия не с американцами, а с россиянами, — подчеркнул Зеленский.

