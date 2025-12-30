ПВО Украины обезвредила 53 цели во время новой атаки РФ

В течение ночи 29-30 декабря российские оккупанты совершали воздушное нападение двумя баллистическими ракетами Искандер-М из ТОТ АР Крым и Воронежской области, а также 60 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Новая атака РФ на Украину — какие последствия

На этот раз вражеское нападение началось около 18:00 29 декабря.

Российские дроны летели по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда — ТОТ АР Крыма.

Следует отметить, что около 40 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено одну баллистическую ракету и 52 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Поделиться

Кроме того, произошло попадание баллистической ракеты и 8 ударных БПЛА на 5 локациях.