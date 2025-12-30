ПВО Украины обезвредила 53 цели во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО Украины обезвредила 53 цели во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Новая атака РФ на Украину - какие последствия
Read in English
Читати українською

В течение ночи 29-30 декабря российские оккупанты совершали воздушное нападение двумя баллистическими ракетами Искандер-М из ТОТ АР Крым и Воронежской области, а также 60 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 8 ударных БПЛА на 5 локациях.

Новая атака РФ на Украину — какие последствия

На этот раз вражеское нападение началось около 18:00 29 декабря.

Российские дроны летели по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда — ТОТ АР Крыма.

Следует отметить, что около 40 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено одну баллистическую ракету и 52 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Кроме того, произошло попадание баллистической ракеты и 8 ударных БПЛА на 5 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

