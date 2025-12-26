Россия почти удвоила экспорт сжиженного газа в Центральную Азию и Афганистан

В январе-ноябре 2025 года Россия почти удвоила экспорт сжиженного газа в бывшие советские республики Центральной Азии и Афганистана, достигнув объема 1,016 млн метрических тонн.

Россия перенаправляет СПГ в Центральную Азию и Афганистан

Об этом Reuters рассказали источники в отрасли.

Москва была вынуждена перенаправить поставки СПГ (пропана и бутана) из Европы, которая в декабре 2024 года ввела ограничения на импорт сжиженного газа из России из-за войны в Украину. Сжиженный газ в основном используется в качестве топлива для автомобилей, для отопления и производства других нефтехимических продуктов.

Источники заявили, что поставки в Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан сейчас составляют около 36% от общего экспорта СПГ из России, что на 19% больше, чем в 2024 году.

Афганистан является самым большим покупателем СПГ из России в этом регионе. В июле Россия приняла верительные грамоты нового посла Афганистана, став первой страной, признавшей правительство Талибана в этой стране.

По данным источников, поставки российского сжиженного газа в Афганистан, в том числе от совместного предприятия с Казахстаном Kazrosgaz, за первые 11 месяцев года выросли в 1,5 раза до 418 тыс тонн.