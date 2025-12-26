Росія майже подвоїла експорт скрапленого газу до Центральної Азії та Афганістану

У січні-листопаді 2025 року Росія майже подвоїла експорт скрапленого газу до колишніх радянських республік Центральної Азії та Афганістану, досягнувши обсягу 1,016 млн метричних тонн.

Росія перенаправляє СПГ до Центральної Азії та Афганістану

Про це Reuters розповіли джерела у галузі.

Москва була змушена перенаправити постачання СПГ (пропану і бутану) з Європи, яка в грудні 2024 року ввела обмеження на імпорт скрапленого газу з Росії через війну в Україні. Скраплений газ в основному використовується як пальне для автомобілів, для опалення та виробництва інших нафтохімічних продуктів.

Джерела заявили, що постачання до Афганістану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану зараз становлять близько 36% від загального експорту СПГ з Росії, що на 19% більше, ніж у 2024 році.

Афганістан є найбільшим покупцем СПГ з Росії в цьому регіоні. У липні Росія прийняла вірчі грамоти нового посла Афганістану, ставши першою країною, яка визнала уряд Талібану в цій країні.

За даними джерел, постачання російського скрапленого газу до Афганістану, в тому числі від спільного підприємства з Казахстаном Kazrosgaz, за перші 11 місяців року зросли в 1,5 раза, до 418 тис тонн.