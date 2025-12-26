Росія майже подвоїла експорт скрапленого газу до Центральної Азії та Афганістану

У січні-листопаді 2025 року Росія майже подвоїла експорт скрапленого газу до колишніх радянських республік Центральної Азії та Афганістану, досягнувши обсягу 1,016 млн метричних тонн.
Головні тези:
- Москва була змушена перенаправити постачання СПГ (пропану і бутану) з Європи.
- Постачання до Афганістану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану зараз становлять близько 36% від загального експорту СПГ з Росії.
Росія перенаправляє СПГ до Центральної Азії та Афганістану
Про це Reuters розповіли джерела у галузі.
Москва була змушена перенаправити постачання СПГ (пропану і бутану) з Європи, яка в грудні 2024 року ввела обмеження на імпорт скрапленого газу з Росії через війну в Україні. Скраплений газ в основному використовується як пальне для автомобілів, для опалення та виробництва інших нафтохімічних продуктів.
Джерела заявили, що постачання до Афганістану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану зараз становлять близько 36% від загального експорту СПГ з Росії, що на 19% більше, ніж у 2024 році.
Афганістан є найбільшим покупцем СПГ з Росії в цьому регіоні. У липні Росія прийняла вірчі грамоти нового посла Афганістану, ставши першою країною, яка визнала уряд Талібану в цій країні.
За даними джерел, постачання російського скрапленого газу до Афганістану, в тому числі від спільного підприємства з Казахстаном Kazrosgaz, за перші 11 місяців року зросли в 1,5 раза, до 418 тис тонн.
