ППО України знешкодила 53 цілі під час нової атаки РФ
Україна
ППО України знешкодила 53 цілі під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Протягом ночі 29-30 грудня російські окупанти здійснювали повітряний напад двома балістичними ракетами Іскандер-М  із ТОТ АР Крим та Воронезької області, а також 60 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання балістичної ракети та 8 ударних БпЛА на 5 локаціях.

Нова атака РФ на Україну — які наслідки

Цього разу ворожий напад почався близько 18:00 29 грудня.

Російські дрони летіли із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Криму.

Варто зазначити, що близько 40 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету та 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Окрім того, відбулося влучання балістичної ракети та 8 ударних БпЛА на 5 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

