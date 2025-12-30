ППО України знешкодила 53 цілі під час нової атаки РФ

Протягом ночі 29-30 грудня російські окупанти здійснювали повітряний напад двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим та Воронезької області, а також 60 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання балістичної ракети та 8 ударних БпЛА на 5 локаціях.
Нова атака РФ на Україну — які наслідки
Цього разу ворожий напад почався близько 18:00 29 грудня.
Російські дрони летіли із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Криму.
Варто зазначити, що близько 40 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Окрім того, відбулося влучання балістичної ракети та 8 ударних БпЛА на 5 локаціях.
