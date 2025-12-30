СБС уразили місце пусків ударних дронів в Донецькому аеропорту — відео
СБС уразили місце пусків ударних дронів в Донецькому аеропорту — відео

Read in English

Сили безпілотних систем України уразили місце зберігання, спорядження та підготовки пусків ударних БПЛА в Донецькому аеропорту. Ба більше, під удар СБС потрапив склад БК противника поблизу Мангуша.

Головні тези:

  • Нові успішні операції були реалізовані в ніч на 30 грудня.
  • Окрім того, оператори СБС уразили дві РСЗВ “Град”, танки та бронетехніку противника.

З заявою з цього приводу виступив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Птахи 1 ОЦ СБС нанесли масоване ураження по лігву складування, спорядження та підготовки пусків Шахед/Герань у ДАП (Донецьк, ТОТ) в ніч на 30 грудня.

Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, планування операції здійснили сили управління розвідки 414 обр “Птахи Мадяра” СБС спільно з новоствореним центром глибинного ураження Угруповання Сил Безпілотних Систем.

Цього разу українські дрони успішно рознесли

  • логістичний хаб «Герань/Шахед»;

  • пункт передполітної підготовки та обслуговування Герань/Шахед та Гербера;

  • центральний склад БЧ для БпАК "Герань"/"Шахед";

  • накопичувальний склад БпАК «Гербера»;

  • пункт зосередження особового складу та техперсоналу противника, що здійснює підготовку та технічне передпускове обслуговування БпЛА Герань/Шахед та Гербера;

