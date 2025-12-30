СБС уразили місце пусків ударних дронів в Донецькому аеропорту — відео

Сили безпілотних систем України уразили місце зберігання, спорядження та підготовки пусків ударних БПЛА в Донецькому аеропорту. Ба більше, під удар СБС потрапив склад БК противника поблизу Мангуша.
Головні тези:
- Нові успішні операції були реалізовані в ніч на 30 грудня.
- Окрім того, оператори СБС уразили дві РСЗВ “Град”, танки та бронетехніку противника.
“Мадяр” розповів про нові успіхи СБС
З заявою з цього приводу виступив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.
За його словами, планування операції здійснили сили управління розвідки 414 обр “Птахи Мадяра” СБС спільно з новоствореним центром глибинного ураження Угруповання Сил Безпілотних Систем.
Цього разу українські дрони успішно рознесли
логістичний хаб «Герань/Шахед»;
пункт передполітної підготовки та обслуговування Герань/Шахед та Гербера;
центральний склад БЧ для БпАК "Герань"/"Шахед";
накопичувальний склад БпАК «Гербера»;
пункт зосередження особового складу та техперсоналу противника, що здійснює підготовку та технічне передпускове обслуговування БпЛА Герань/Шахед та Гербера;
