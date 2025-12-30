Силы беспилотных систем поразили место хранения, снаряжения и подготовки пусков ударных БПЛА в Донецком аэропорту. Более того, под удар СБС попал состав БК противника вблизи Мангуша.

"Мадьяр" рассказал о новых успехах ССС

С заявлением по этому поводу выступил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

Птицы 1 ОЦ ССС нанесли массированное поражение по логову складирования, снаряжения и подготовки пусков Шахед/Герань в ДАП (Донецк, ТОТ) в ночь на 30 декабря. Роберт "Мадяр" Бровди. Командующий Сил беспилотных систем ВСУ

По его словам, планирование операции осуществили силы управления разведки 414 обр "Птицы Мадяра" СБС совместно с вновь центром глубинного поражения Группировки Сил Беспилотных Систем.

В этот раз украинские дроны успешно разнесли: