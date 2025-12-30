СБС поразили место пусков ударных дронов в Донецком аэропорту — видео

Силы беспилотных систем поразили место хранения, снаряжения и подготовки пусков ударных БПЛА в Донецком аэропорту. Более того, под удар СБС попал состав БК противника вблизи Мангуша.
Главные тезисы
- Новые успешные операции были реализованы в ночь на 30 декабря.
- Кроме того, операторы СБС поразили два РСЗО "Град", танки и бронетехнику противника.
"Мадьяр" рассказал о новых успехах ССС
С заявлением по этому поводу выступил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.
По его словам, планирование операции осуществили силы управления разведки 414 обр "Птицы Мадяра" СБС совместно с вновь центром глубинного поражения Группировки Сил Беспилотных Систем.
В этот раз украинские дроны успешно разнесли:
логистический хаб «Герань/Шахед»;
пункт предполетной подготовки и обслуживания Герань/Шахед и Гербера;
центральный состав БЖД для БпАК "Герань"/"Шахед";
накопительный состав БпАК "Гербера";
пункт сосредоточения личного состава и техперсонала противника, осуществляющий подготовку и предпусковое обслуживание БпЛА Герань/Шахед и Гербера;
