СБС поразили место пусков ударных дронов в Донецком аэропорту — видео
Категория
Украина
Дата публикации

СБС поразили место пусков ударных дронов в Донецком аэропорту — видео

Силы беспилотных систем
"Мадьяр" рассказал о новых успехах ССС
Силы беспилотных систем поразили место хранения, снаряжения и подготовки пусков ударных БПЛА в Донецком аэропорту. Более того, под удар СБС попал состав БК противника вблизи Мангуша.

Главные тезисы

  • Новые успешные операции были реализованы в ночь на 30 декабря.
  • Кроме того, операторы СБС поразили два РСЗО "Град", танки и бронетехнику противника.

"Мадьяр" рассказал о новых успехах ССС

С заявлением по этому поводу выступил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

Птицы 1 ОЦ ССС нанесли массированное поражение по логову складирования, снаряжения и подготовки пусков Шахед/Герань в ДАП (Донецк, ТОТ) в ночь на 30 декабря.

Роберт "Мадяр" Бровди.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ

По его словам, планирование операции осуществили силы управления разведки 414 обр "Птицы Мадяра" СБС совместно с вновь центром глубинного поражения Группировки Сил Беспилотных Систем.

В этот раз украинские дроны успешно разнесли:

  • логистический хаб «Герань/Шахед»;

  • пункт предполетной подготовки и обслуживания Герань/Шахед и Гербера;

  • центральный состав БЖД для БпАК "Герань"/"Шахед";

  • накопительный состав БпАК "Гербера";

  • пункт сосредоточения личного состава и техперсонала противника, осуществляющий подготовку и предпусковое обслуживание БпЛА Герань/Шахед и Гербера;

