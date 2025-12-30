Численность армии РФ впервые перестала расти — что это значит

Согласно данным главы государства Владимира Зеленского, в 2025 году численность российской армии впервые перестала расти. Фактически речь идет о том, что диктатору Владимиру Путину придется объявлять всеобщую мобилизацию, если он не хочет проиграть войну уже в 2026 году.

В армии РФ начались проблемы с количеством живой силы

В новом интервью для Fox News Зеленский официально подтвердил, что количество потерь во вражеском войске сравнялось с количеством мобилизованных.

По мнению украинского лидера, война может завершиться в 2026 году, иначе Путину придется проводить всеобщую мобилизацию.

Главная проблема для Кремля заключается в том, что диктатор боится реакции россиян на это решение.

На этом фоне Зеленский предупредил, что самый плохой путь для Украины — выйти из Донецкой области.

По словам президента, речь идет об очень серьезных рисках для всей страны.

Мы не можем просто отказаться от своих территорий. Там живут люди — около 300 тысяч человек. Мы не можем лишиться этих людей. Мы не можем уйти, потому что там были ранены сотни тысяч и погибли десятки тысяч. Кроме того, там находится наша армия. Владимир Зеленский Президент Украины

Также глава государства добавил, что единственный вариант восстановления Украины с участием РФ — финансовые компенсации.