Украинские воины ликвидировали еще 1220 российских оккупантов

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.
Главные тезисы
- Начался 1406 день полномасштабной войны России против Украины.
- Всего в течение 29 декабря на фронте произошло 151 боевое столкновение.
Потери армии РФ по состоянию на 30 декабря 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.12.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 206 910 (+1 220) человек
танков — 11 477 (+5) ед.
боевых бронированных машин — 23 841 (+4) ед.
артиллерийских систем — 35 589 (+19) ед.
РСЗО — 1 582 (+1) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 96 932 (+400) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 72 010 (+119) ед.
специальной техники — 4 031 (+1) ед.
Вчера противник нанес 47 авиационных ударов, сбросив 129 управляемых авиационных бомб.
Кроме этого, произвел 3651 обстрел, в том числе 62 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5287 дронов-камикадзе.
