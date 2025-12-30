Украинские воины ликвидировали еще 1220 российских оккупантов
Украинские воины ликвидировали еще 1220 российских оккупантов

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 30 декабря 2025 года
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.

Главные тезисы

  • Начался 1406 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего в течение 29 декабря на фронте произошло 151 боевое столкновение.

Потери армии РФ по состоянию на 30 декабря 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 206 910 (+1 220) человек

  • танков — 11 477 (+5) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 841 (+4) ед.

  • артиллерийских систем — 35 589 (+19) ед.

  • РСЗО — 1 582 (+1) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 96 932 (+400) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 72 010 (+119) ед.

  • специальной техники — 4 031 (+1) ед.

Вчера противник нанес 47 авиационных ударов, сбросив 129 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, произвел 3651 обстрел, в том числе 62 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5287 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

