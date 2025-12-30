Українські воїни ліквідували ще 1220 російських окупантів

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки армії РФ.
Головні тези:
- Почався 1 406 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом протягом 29 грудня на фронті відбулося 151 бойове зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 30 грудня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 206 910 (+1 220) осіб
танків — 11 477 (+5) од.
бойових броньованих машин — 23 841 (+4) од.
артилерійських систем — 35 589 (+19) од.
РСЗВ — 1 582 (+1) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 96 932 (+400) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 72 010 (+119) од.
спеціальної техніки — 4 031 (+1) од.
Вчора противник завдав 47 авіаційних ударів, скинувши 129 керованих авіаційних бомб.
Крім цього, здійснив 3651 обстріл, зокрема 62 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5287 дронів-камікадзе.
