Українські воїни ліквідували ще 1220 російських окупантів
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни ліквідували ще 1220 російських окупантів

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки армії РФ.

Головні тези:

  • Почався 1 406 день повномасштабної війни Росії проти України.  
  • Загалом протягом 29 грудня на фронті відбулося 151 бойове зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 30 грудня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 206 910 (+1 220) осіб

  • танків — 11 477 (+5) од.

  • бойових броньованих машин — 23 841 (+4) од.

  • артилерійських систем — 35 589 (+19) од.

  • РСЗВ — 1 582 (+1) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 96 932 (+400) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 72 010 (+119) од.

  • спеціальної техніки — 4 031 (+1) од.

Вчора противник завдав 47 авіаційних ударів, скинувши 129 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, здійснив 3651 обстріл, зокрема 62 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5287 дронів-камікадзе.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Вільна економічна зона на Донеччині — як це працюватиме
Зеленський пояснив, як працюватиме вільна економічна зона на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО України знешкодила 53 цілі під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський назвав головну проблему нового мирного плану
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?