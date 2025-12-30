Чисельність армії РФ уперше перестала зростати — що це означає

Згідно з даними глави держави Володимира Зеленського, у 2025 році чисельність російської армії уперше перестала зростати. Фактично йдеться про те, що диктатору Володимиру Путіну доведеться оголошувати загальну мобілізацію, якщо він не хоче програти війну вже в 2026 році.

В армії РФ почалися проблеми з кількістю живої сили

У новому інтерв’ю для Fox News Зеленський офіційно підтвердив, що кількість втрат у ворожому війську зрівнялася з кількістю мобілізованих.

На переконання українського лідера, війна може завершитися у 2026 році, інакше Путіну доведеться проводити загальну мобілізацію.

Головна проблема для Кремля полягає в тому, що диктатор боїться реакції росіян на це рішення.

На цьому тлі Зеленський попередив, що найгірший шлях для України — це вийти з Донецької області.

За словами президента, йдеться про дуже серйозні ризики для всієї країни.

Ми не можемо просто відмовитися від своїх територій. Там живуть люди — близько 300 тисяч людей. Ми не можемо втратити цих людей. Ми не можемо піти, тому що там були поранені сотні тисяч і загинули десятки тисяч. Крім того, там знаходиться наша армія. Володимир Зеленський Президент України

Також глава держави додав, що єдиний варіант відбудови України за участі РФ — фінансові компенсації.