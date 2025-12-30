Чисельність армії РФ уперше перестала зростати — що це означає

Згідно з даними глави держави Володимира Зеленського, у 2025 році чисельність російської армії уперше перестала зростати. Фактично йдеться про те, що диктатору Володимиру Путіну доведеться оголошувати загальну мобілізацію, якщо він не хоче програти війну вже в 2026 році.
Головні тези:
- Найгірший шлях для України наразі — це вийти з Донецької області.
- Президент налаштований робити все можливе, щоб цього не сталося.
В армії РФ почалися проблеми з кількістю живої сили
У новому інтерв’ю для Fox News Зеленський офіційно підтвердив, що кількість втрат у ворожому війську зрівнялася з кількістю мобілізованих.
На переконання українського лідера, війна може завершитися у 2026 році, інакше Путіну доведеться проводити загальну мобілізацію.
Головна проблема для Кремля полягає в тому, що диктатор боїться реакції росіян на це рішення.
На цьому тлі Зеленський попередив, що найгірший шлях для України — це вийти з Донецької області.
За словами президента, йдеться про дуже серйозні ризики для всієї країни.
Також глава держави додав, що єдиний варіант відбудови України за участі РФ — фінансові компенсації.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-