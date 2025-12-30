Бывший президент России Дмитрий Медведев снова набросился с оскорблениями на украинского лидера Владимира Зеленского. Приспешник российского диктатора Владимира Путина размечтался о том, что начинается последний год правления действующего президента Украины.
Главные тезисы
- Медведев возмутился из-за того, что украинцы хотят смерти Путина.
- На этом фоне он в очередной раз набросился на Зеленского.
Медведев грезит падением Зеленского
Действующий заместитель председателя Совбеза РФ разозлился из-за того, что украинский лидер публично пожелал смерти российскому диктатору Путину.
Речь идет о случае, когда Зеленский в рождественском обращении заявил, что у украинцев есть одно желание — "Чтобы он (глава РФ Владимир Путин — ред.) скончался".
Более того, он цинично солгал, что Зеленский якобы "не только пожелал" смерти агрессору Путину, но и якобы "дал указания о массированных атаках".
На этом фоне приспешник Путина набросился с новой порцией унижений на президента Украины.
Более того, он размечтался, что следующий 2026 год станет последним для Владимира Зеленского.
