"С последним годом, факинг паппет". Медведев цинично обратился к Зеленскому
Политика
"С последним годом, факинг паппет". Медведев цинично обратился к Зеленскому

Медведев грезит падением Зеленского
Источник:  online.ua

Бывший президент России Дмитрий Медведев снова набросился с оскорблениями на украинского лидера Владимира Зеленского. Приспешник российского диктатора Владимира Путина размечтался о том, что начинается последний год правления действующего президента Украины.

Главные тезисы

  • Медведев возмутился из-за того, что украинцы хотят смерти Путина.
  • На этом фоне он в очередной раз набросился на Зеленского.

Медведев грезит падением Зеленского

Действующий заместитель председателя Совбеза РФ разозлился из-за того, что украинский лидер публично пожелал смерти российскому диктатору Путину.

Речь идет о случае, когда Зеленский в рождественском обращении заявил, что у украинцев есть одно желание — "Чтобы он (глава РФ Владимир Путин — ред.) скончался".

Всем понятно, что он хочет гибели не просто "одного человека", а вообще всех нас и нашей страны, — начал придумывать Дмитрий Медведев.

Более того, он цинично солгал, что Зеленский якобы "не только пожелал" смерти агрессору Путину, но и якобы "дал указания о массированных атаках".

На этом фоне приспешник Путина набросился с новой порцией унижений на президента Украины.

Очень важно, чтобы в будущем после скорой смерти (Зеленского — ред.) заспиртованное тельце зеленого гомункула выставили в питерской Кунсткамере, где для забавы потомкам собирали уродов русские цари. И тщательно исследовали, ведь вполне вероятно, что перед нами еще один ссыльный из далекого космоса особой расы scurra sordidus (по латыни "грязный шут" — ред.), прилетевший к нам из карликовой галактики в Тукане, — написал такую ахинею бывший президент РФ.

Более того, он размечтался, что следующий 2026 год станет последним для Владимира Зеленского.

С последним годом, факинг паппет (с англ. рuppet — кукла, марионетка — ред.)! — бесстыдно заявил Медведев.

