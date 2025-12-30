"С последним годом, факинг паппет". Медведев цинично обратился к Зеленскому

Бывший президент России Дмитрий Медведев снова набросился с оскорблениями на украинского лидера Владимира Зеленского. Приспешник российского диктатора Владимира Путина размечтался о том, что начинается последний год правления действующего президента Украины.

Медведев грезит падением Зеленского

Действующий заместитель председателя Совбеза РФ разозлился из-за того, что украинский лидер публично пожелал смерти российскому диктатору Путину.

Речь идет о случае, когда Зеленский в рождественском обращении заявил, что у украинцев есть одно желание — "Чтобы он (глава РФ Владимир Путин — ред.) скончался".

Всем понятно, что он хочет гибели не просто "одного человека", а вообще всех нас и нашей страны, — начал придумывать Дмитрий Медведев. Поделиться

Более того, он цинично солгал, что Зеленский якобы "не только пожелал" смерти агрессору Путину, но и якобы "дал указания о массированных атаках".

На этом фоне приспешник Путина набросился с новой порцией унижений на президента Украины.

Очень важно, чтобы в будущем после скорой смерти (Зеленского — ред.) заспиртованное тельце зеленого гомункула выставили в питерской Кунсткамере, где для забавы потомкам собирали уродов русские цари. И тщательно исследовали, ведь вполне вероятно, что перед нами еще один ссыльный из далекого космоса особой расы scurra sordidus (по латыни "грязный шут" — ред.), прилетевший к нам из карликовой галактики в Тукане, — написал такую ахинею бывший президент РФ. Поделиться

Более того, он размечтался, что следующий 2026 год станет последним для Владимира Зеленского.