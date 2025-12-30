Спикер Кремля Дмитрий Песков начал утверждать, что страна-агрессор РФ, мол, не должна предоставлять доказательства "атаки" на резиденцию российского диктатора Владимира Путина. Таким образом, он признал, что никаких доказательств у Москвы просто нет.
Главные тезисы
- Песков недоволен тем, что западные СМИ выступают на стороне Украины.
- Зеленский уже раскрыл реальный замысел команды Путина.
Кремль не может предоставить никаких доказательств после своих громких заявлений
С заявлением по этому поводу приспешник Путина выступил перед российскими пропагандистами.
Как оказалось, Дмитрия Пескова возмущает тот факт, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается отрицать новую ложь официальной Москвы.
Более того, представитель Кремля свирепствует, что большинство западных СМИ стали на защиту Украины на фоне этого громкого скандала.
Что важно понимать, 29 декабря МИД России распространило циничную ложь о том, что Украина в ночь на понедельник наносила удар по резиденции диктатора Владимира Путина.
Официальная Москва также пригрозила, что из-за этого Кремль изменит свою "переговорную позицию".
Более того, власти РФ добавили, что выбрали объекты в Украине для ответных ударов и время их нанесения.
По убеждению Владимира Зеленского, таким образом Путин ищет повод, чтобы нанести удары по украинским государственным зданиям, а также сорвать мирные переговоры.
