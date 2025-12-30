Кремль фактически признал отсутствие доказательств "атаки" на резиденцию Путина
Категория
Политика
Дата публикации

Кремль фактически признал отсутствие доказательств "атаки" на резиденцию Путина

Песков
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Спикер Кремля Дмитрий Песков начал утверждать, что страна-агрессор РФ, мол, не должна предоставлять доказательства "атаки" на резиденцию российского диктатора Владимира Путина. Таким образом, он признал, что никаких доказательств у Москвы просто нет.

Главные тезисы

  • Песков недоволен тем, что западные СМИ выступают на стороне Украины.
  • Зеленский уже раскрыл реальный замысел команды Путина.

Кремль не может предоставить никаких доказательств после своих громких заявлений

С заявлением по этому поводу приспешник Путина выступил перед российскими пропагандистами.

Как оказалось, Дмитрия Пескова возмущает тот факт, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается отрицать новую ложь официальной Москвы.

Более того, представитель Кремля свирепствует, что большинство западных СМИ стали на защиту Украины на фоне этого громкого скандала.

Начинают разгонять темы, что этого не было. Но это совершенно безумное утверждение. Я не думаю, что здесь должны быть какие-то доказательства, если такой массовый налет дронов осуществляется, которые благодаря четко налаженной работе ПВО были сбиты, были нейтрализованы… Что касается обломков, то естественно это тема для наших военных, — начал публично оправдываться Дмитрий Песков.

Что важно понимать, 29 декабря МИД России распространило циничную ложь о том, что Украина в ночь на понедельник наносила удар по резиденции диктатора Владимира Путина.

Официальная Москва также пригрозила, что из-за этого Кремль изменит свою "переговорную позицию".

Более того, власти РФ добавили, что выбрали объекты в Украине для ответных ударов и время их нанесения.

По убеждению Владимира Зеленского, таким образом Путин ищет повод, чтобы нанести удары по украинским государственным зданиям, а также сорвать мирные переговоры.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб России допустил роковую ошибку на фронте
Армия РФ не смогла правильно рассчитать свои силы и ресурсы
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"С последним годом, факинг паппет". Медведев цинично обратился к Зеленскому
Медведев грезит падением Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский определил главную задачу для Сил обороны Украины
Александр Сырский
Сырский объявил свое новое решение

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?