Спикер Кремля Дмитрий Песков начал утверждать, что страна-агрессор РФ, мол, не должна предоставлять доказательства "атаки" на резиденцию российского диктатора Владимира Путина. Таким образом, он признал, что никаких доказательств у Москвы просто нет.

Кремль не может предоставить никаких доказательств после своих громких заявлений

С заявлением по этому поводу приспешник Путина выступил перед российскими пропагандистами.

Как оказалось, Дмитрия Пескова возмущает тот факт, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается отрицать новую ложь официальной Москвы.

Более того, представитель Кремля свирепствует, что большинство западных СМИ стали на защиту Украины на фоне этого громкого скандала.

Начинают разгонять темы, что этого не было. Но это совершенно безумное утверждение. Я не думаю, что здесь должны быть какие-то доказательства, если такой массовый налет дронов осуществляется, которые благодаря четко налаженной работе ПВО были сбиты, были нейтрализованы… Что касается обломков, то естественно это тема для наших военных, — начал публично оправдываться Дмитрий Песков. Поделиться

Что важно понимать, 29 декабря МИД России распространило циничную ложь о том, что Украина в ночь на понедельник наносила удар по резиденции диктатора Владимира Путина.

Официальная Москва также пригрозила, что из-за этого Кремль изменит свою "переговорную позицию".

Более того, власти РФ добавили, что выбрали объекты в Украине для ответных ударов и время их нанесения.