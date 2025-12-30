Сырский определил главную задачу для Сил обороны Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что на данном этапе ключевой задачей украинской армии является развитие и усиление направления БПЛА-перехватчиков для отражения массированных атак России.

Сырский объявил свое новое решение

Главком обращает внимание на то, что страна-агрессор не отказывается от планов захватить украинские территории.

С этой целью враг усиливает воздушные атаки на мирных жителей страны, чтобы сломить их сопротивление и свободу.

Несмотря на то, что ПВО ежедневно обезвреживает большинство средств воздушного нападения, это направление нужно существенно усиливать прямо сейчас.

Именно поэтому на этом этапе приоритетом является увеличение количества БПЛА-перехватчиков, наземных станций и радиолокационных средств, а также увеличение объемов и качества подготовки экипажей.

Наша ключевая задача на данном этапе — усиление направления БпЛА-перехватчиков, увеличение количества соответствующих дронов, наземных станций и РЛС, наращивание объемов и качества подготовки экипажей. Этот проект реализуется уже длительное время и получили полное содействие. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

По словам главкома, в рамках эшелонированной системы, в определенном расстоянии от крупных городов, создаются рубежи перехвата.