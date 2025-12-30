Сирський визначив головне завдання для Сил оборони України
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський визначив головне завдання для Сил оборони України

Олександр Сирський
Сирський
Read in English

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що на даному етапі ключовим завданням української армії є розвиток і посилення напрямку БпЛА-перехоплювачів для відбиття масованих атак Росії.

Головні тези:

  • Українська армія повинна посилити кількість та якість БпЛА-перехоплювачів.
  • У межах ешелонованої системи створюються рубежі перехоплення.

Сирський оголосив своє нове рішення

Головком звертає увагу на те, що країна-агресорка не відмовляється від планів захопити українські території.

З цією метою ворог посилює повітряні атаки на мирних мешканців країни, щоб зламати їхній опір та волю.

Попри те, що ППО щоденно знешкоджує більшість засобів повітряного нападу, — цей напрямок потрібно суттєво посилювати просто зараз.

Саме тому на цьому етапі пріоритетом є збільшення кількості БпЛА-перехоплювачів, наземних станцій і радіолокаційних засобів, а також нарощення обсягів і якості підготовки екіпажів.

Наше ключове завдання на даному етапі — посилення напрямку БпЛА-перехоплювачів, збільшення кількості відповідних дронів, наземних станцій та РЛС, нарощення обсягів та якості підготовки екіпажів. Цей проєкт реалізується вже тривалий час та має моє повне сприяння.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

За словами головкома, у межах ешелонованої системи, на певній віддалі від великих міст, створюються рубежі перехоплення.

Ба більше, вказано, що поступово зростає кількість застосувань БпЛА-перехоплювачів та їхня ефективність.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія показала розгортання "Орєшніка" в Білорусі — відео
"Орєшнік"
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБС уразили місце пусків ударних дронів в Донецькому аеропорту — відео
Сили безпілотних систем
“Мадяр” розповів про нові успіхи СБС
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"З останнім роком, факінг паппет". Медведєв цинічно звернувся до Зеленського
Медведєв марить падінням Зеленського

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?