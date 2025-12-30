Сирський визначив головне завдання для Сил оборони України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що на даному етапі ключовим завданням української армії є розвиток і посилення напрямку БпЛА-перехоплювачів для відбиття масованих атак Росії.
Головні тези:
- Українська армія повинна посилити кількість та якість БпЛА-перехоплювачів.
- У межах ешелонованої системи створюються рубежі перехоплення.
Сирський оголосив своє нове рішення
Головком звертає увагу на те, що країна-агресорка не відмовляється від планів захопити українські території.
З цією метою ворог посилює повітряні атаки на мирних мешканців країни, щоб зламати їхній опір та волю.
Попри те, що ППО щоденно знешкоджує більшість засобів повітряного нападу, — цей напрямок потрібно суттєво посилювати просто зараз.
Саме тому на цьому етапі пріоритетом є збільшення кількості БпЛА-перехоплювачів, наземних станцій і радіолокаційних засобів, а також нарощення обсягів і якості підготовки екіпажів.
За словами головкома, у межах ешелонованої системи, на певній віддалі від великих міст, створюються рубежі перехоплення.
Ба більше, вказано, що поступово зростає кількість застосувань БпЛА-перехоплювачів та їхня ефективність.
