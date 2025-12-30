Сирський визначив головне завдання для Сил оборони України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що на даному етапі ключовим завданням української армії є розвиток і посилення напрямку БпЛА-перехоплювачів для відбиття масованих атак Росії.

Сирський оголосив своє нове рішення

Головком звертає увагу на те, що країна-агресорка не відмовляється від планів захопити українські території.

З цією метою ворог посилює повітряні атаки на мирних мешканців країни, щоб зламати їхній опір та волю.

Попри те, що ППО щоденно знешкоджує більшість засобів повітряного нападу, — цей напрямок потрібно суттєво посилювати просто зараз.

Саме тому на цьому етапі пріоритетом є збільшення кількості БпЛА-перехоплювачів, наземних станцій і радіолокаційних засобів, а також нарощення обсягів і якості підготовки екіпажів.

Наше ключове завдання на даному етапі — посилення напрямку БпЛА-перехоплювачів, збільшення кількості відповідних дронів, наземних станцій та РЛС, нарощення обсягів та якості підготовки екіпажів. Цей проєкт реалізується вже тривалий час та має моє повне сприяння. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

За словами головкома, у межах ешелонованої системи, на певній віддалі від великих міст, створюються рубежі перехоплення.