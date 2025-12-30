Туск прогнозирует быстрое завершение войны России против Украины

Как считает премьер-министр Польши Дональд Туск, российско-украинская война может закончиться в течение нескольких следующих недель. С таким заявлением он выступил после переговоров с другими европейскими лидерами, Канадой и НАТО.
Главные тезисы
- Дональд Туск признался, что уже видит "мир на горизонте".
- Однако он заявил, что Украина якобы должны пойти на уступки.
Туск настроен оптимистично
По словам главы польского правительства, в последнее время произошли события, которые дают основания надеяться, что война может закончиться, и довольно быстро.
Дональд Туск четко дал понять, что это "далеко не стопроцентная уверенность".
Он также подчеркнул, что гарантии безопасности со стороны Штатов, которые получит Украиноа, дают основания рассчитывать на быстрое завершение российско-украинской войны.
Однако Туск также добавил, что для этого команде Владимира Зеленского придется пойти на компромисс по территориальным вопросам.
К слову, по мнению украинского лидера, война может завершиться в 2026 году, поскольку иначе российскому диктатору Владимиру Путину придется объявлять мобилизацию, а он этого не хочет.
На этом фоне Зеленский заявил, что реальным компромиссом в вопросе территорий может стать создание свободной экономической зоны в Донецкой области с особыми правилами.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-