Как считает премьер-министр Польши Дональд Туск, российско-украинская война может закончиться в течение нескольких следующих недель. С таким заявлением он выступил после переговоров с другими европейскими лидерами, Канадой и НАТО.

Туск настроен оптимистично

По словам главы польского правительства, в последнее время произошли события, которые дают основания надеяться, что война может закончиться, и довольно быстро.

Дональд Туск четко дал понять, что это "далеко не стопроцентная уверенность".

Когда я говорю, что мир на горизонте, я говорю о ближайших неделях, а не о ближайших месяцах или годах. До января нам всем придется собраться вместе… чтобы принять решение о будущем Украины, о будущем этой части света. Дональд Туск Премьер-министр Польши

Он также подчеркнул, что гарантии безопасности со стороны Штатов, которые получит Украиноа, дают основания рассчитывать на быстрое завершение российско-украинской войны.

Однако Туск также добавил, что для этого команде Владимира Зеленского придется пойти на компромисс по территориальным вопросам.

К слову, по мнению украинского лидера, война может завершиться в 2026 году, поскольку иначе российскому диктатору Владимиру Путину придется объявлять мобилизацию, а он этого не хочет.