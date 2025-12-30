На Черниговщине и Днепропетровщине объявлена обязательная эвакуация из ряда населенных пунктов
Категория
Украина
Дата публикации

На Черниговщине и Днепропетровщине объявлена обязательная эвакуация из ряда населенных пунктов

Эвакуация на Днепропетровщине – что важно знать
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

30 декабря в Черниговской и Днепропетровской областях местные власти приняли решение о проведении обязательной эвакуации из отдельных населенных пунктов. Это позволит сохранить жизни и здоровье жителей регионов на фоне повышенной угрозы со стороны российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Есть гарантированные места для временного проживания.
  • Местные администрации разработали специальные эвакуационные маршруты.

Эвакуация на Днепропетровщине — что важно знать

Местные власти подчеркивают, что вся помощь по эвакуации предоставляется бесплатно.

После окончания эвакуации будет прекращено предоставление медицинских, социальных (в том числе уходовых) и административных услуг. Кроме того, будет прекращено предоставление определенных коммунальных услуг.

Так, принято решение о проведении обязательной эвакуации из отдельных населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области, где ведутся боевые действия, а именно:

поселка Покровское, с.Андреевка, с.Богодаровка, с.Братское, с.Вербовое, с.Вишневое, с.Отрадное, с.Вольное, с.Волче, с.Гай, с.Гапоно-Мечетное, с.Герасимовка, с.Даниловка, ,с.Д. с.Зеленая Долина, с.Киричковое, с.Цегельное, с.Коломийцы, с.Кривобоково, с.Левадное, с.Малиновка, с.Маяк, с.Мечетное, с.Нечаевка, с.Новоалександровка, с.Новоскалюватое, с.Александровка, с.Олександровка, с.Олександровка, с. с.Отрешки, с.Злагода, с.Петриков, с.Писанцы, с.Песчаное, с.Приволье, с.Радисное, с.Скотоватое, с.Соленое, с.Старокасяновское, с.Тихое, с.Христофоровка, с.Черненково.

Эвакуация будет производиться в течение 30 дней с 29 декабря 2025 года.

Транзитным пунктом эвакуации определен с. Волосское, Днепровского района Днепропетровской области.

Для получения помощи при эвакуации можно обратиться:

  • на единственную горячую линию по эвакуации в Днепропетровской области 0-800-336-085,

  • в партнерские гуманитарные организации:

  • к гуманитарной миссии «Подснежник» 095-601-54-17;

  • ОО «Десятое апреля» 0-800-33-28-58, 063-528-48-89;

  • БФ "Роккада" 067-120-92-03;

  • БФ «Дети нового поколения» 068-980-07-09;

  • в органы Национальной полиции Украины по телефону 102;

  • к старосте своего округа или непосредственно в исполнительный комитет Покровского поселкового совета.

Эвакуация на Черниговщине — важные подробности

На Совете обороны было принято решение об обязательной эвакуации из Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской общин Черниговской области.

Что дальше? Жителей 14 населенных пунктов проинформируют о местах сбора. Все необходимые службы включены в процесс. Есть специальные эвакуационные маршруты, есть транспорт. Расселение эвакуированных — обязательное условие. Гарантированные места для временного проживания, — заявил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По его словам, эвакуацию важно провести в течение 30 дней.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб России допустил роковую ошибку на фронте
Армия РФ не смогла правильно рассчитать свои силы и ресурсы
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин приказал провести сборы российских резервистов — что происходит
Путин созывает на "сборы" российских резервистов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия нанесла удары по портам Южный и Черноморск
Алексей Кулеба
Портовая инфраструктура Одесщины снова страдает от атак РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?