На Черниговщине и Днепропетровщине объявлена обязательная эвакуация из ряда населенных пунктов

30 декабря в Черниговской и Днепропетровской областях местные власти приняли решение о проведении обязательной эвакуации из отдельных населенных пунктов. Это позволит сохранить жизни и здоровье жителей регионов на фоне повышенной угрозы со стороны российских захватчиков.

Эвакуация на Днепропетровщине — что важно знать

Местные власти подчеркивают, что вся помощь по эвакуации предоставляется бесплатно.

После окончания эвакуации будет прекращено предоставление медицинских, социальных (в том числе уходовых) и административных услуг. Кроме того, будет прекращено предоставление определенных коммунальных услуг. Поделиться

Так, принято решение о проведении обязательной эвакуации из отдельных населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области, где ведутся боевые действия, а именно:

поселка Покровское, с.Андреевка, с.Богодаровка, с.Братское, с.Вербовое, с.Вишневое, с.Отрадное, с.Вольное, с.Волче, с.Гай, с.Гапоно-Мечетное, с.Герасимовка, с.Даниловка, ,с.Д. с.Зеленая Долина, с.Киричковое, с.Цегельное, с.Коломийцы, с.Кривобоково, с.Левадное, с.Малиновка, с.Маяк, с.Мечетное, с.Нечаевка, с.Новоалександровка, с.Новоскалюватое, с.Александровка, с.Олександровка, с.Олександровка, с. с.Отрешки, с.Злагода, с.Петриков, с.Писанцы, с.Песчаное, с.Приволье, с.Радисное, с.Скотоватое, с.Соленое, с.Старокасяновское, с.Тихое, с.Христофоровка, с.Черненково.

Эвакуация будет производиться в течение 30 дней с 29 декабря 2025 года.

Транзитным пунктом эвакуации определен с. Волосское, Днепровского района Днепропетровской области.

Для получения помощи при эвакуации можно обратиться:

на единственную горячую линию по эвакуации в Днепропетровской области 0-800-336-085,

в партнерские гуманитарные организации:

к гуманитарной миссии «Подснежник» 095-601-54-17;

ОО «Десятое апреля» 0-800-33-28-58, 063-528-48-89;

БФ "Роккада" 067-120-92-03;

БФ «Дети нового поколения» 068-980-07-09;

в органы Национальной полиции Украины по телефону 102;

к старосте своего округа или непосредственно в исполнительный комитет Покровского поселкового совета.

Эвакуация на Черниговщине — важные подробности

На Совете обороны было принято решение об обязательной эвакуации из Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской общин Черниговской области.

Что дальше? Жителей 14 населенных пунктов проинформируют о местах сбора. Все необходимые службы включены в процесс. Есть специальные эвакуационные маршруты, есть транспорт. Расселение эвакуированных — обязательное условие. Гарантированные места для временного проживания, — заявил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Поделиться

По его словам, эвакуацию важно провести в течение 30 дней.