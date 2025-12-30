Путин приказал провести сборы российских резервистов — что происходит
Источник:  online.ua

30 декабря официально стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ “О проведении специального сборов граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации”.

Главные тезисы

  • Это решение указывает на проблему с рекрутингом в России.
  • В 2025 году численность армии РФ впервые прекратила расти.

О решении главы Кремля сообщило Министерство обороны России.

Владимир Путин подписал Указ "О проведении специальных сборов граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации”, — сказано в официальном заявлении российского диктатора Владимира Путина.

На это решение российского диктатора сразу отреагировал руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко.

По словам последнего, это вполне ожидаемая трансформация, указывающая на проблему с рекрутингом в стране-агрессорке.

Речь идет об их направлении для охраны и защиты важных объектов. Формально это не мобилизация, фактически расширение использования резерва в условиях затяжной войны и кадрового дефицита. В этом году это происходило по контракту и заявлению резервистов. Теперь целенаправлено.

Петр Андрющенко

Петр Андрющенко

Руководитель Центра изучения оккупации

По его словам, на самом деле резервистов готовят не "на всякий случай", а под конкретные задачи — охрану инфраструктуры, тыловых объектов и всего того, что раньше прикрывали контрактники или срочники.

А контрактники и срочники — на линию фронта, — объяснил Андрющенко.

