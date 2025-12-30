Путин приказал провести сборы российских резервистов — что происходит

30 декабря официально стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ “О проведении специального сборов граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации”.
Главные тезисы
- Это решение указывает на проблему с рекрутингом в России.
- В 2025 году численность армии РФ впервые прекратила расти.
Путин созывает на "сборы" российских резервистов
О решении главы Кремля сообщило Министерство обороны России.
На это решение российского диктатора сразу отреагировал руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко.
По словам последнего, это вполне ожидаемая трансформация, указывающая на проблему с рекрутингом в стране-агрессорке.
По его словам, на самом деле резервистов готовят не "на всякий случай", а под конкретные задачи — охрану инфраструктуры, тыловых объектов и всего того, что раньше прикрывали контрактники или срочники.
