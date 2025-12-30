Путин приказал провести сборы российских резервистов — что происходит

Путин созывает на "сборы" российских резервистов

О решении главы Кремля сообщило Министерство обороны России.

Владимир Путин подписал Указ "О проведении специальных сборов граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации”, — сказано в официальном заявлении российского диктатора Владимира Путина. Поделиться

На это решение российского диктатора сразу отреагировал руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко.

По словам последнего, это вполне ожидаемая трансформация, указывающая на проблему с рекрутингом в стране-агрессорке.

Речь идет об их направлении для охраны и защиты важных объектов. Формально это не мобилизация, фактически расширение использования резерва в условиях затяжной войны и кадрового дефицита. В этом году это происходило по контракту и заявлению резервистов. Теперь целенаправлено. Петр Андрющенко Руководитель Центра изучения оккупации

По его словам, на самом деле резервистов готовят не "на всякий случай", а под конкретные задачи — охрану инфраструктуры, тыловых объектов и всего того, что раньше прикрывали контрактники или срочники.