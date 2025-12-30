Путін наказав провести збори російських резервістів — що відбувається
Путін наказав провести збори російських резервістів — що відбувається

Путін скликає на “збори” російських резервістів
Джерело:  online.ua

30 грудня офіційно стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ "Про проведення спеціальних зборів громадян Російської Федерації, які перебувають у мобілізаційному людському резерві Збройних Сил Російської Федерації".

Головні тези:

  • Це рішення вказує на проблему з рекрутингом у Росії.
  • У 2025 році чисельність армії РФ уперше перестала зростати.

Путін скликає на “збори” російських резервістів

Про рішення глави Кремля повідомило Міністерство оборони Росії.

Володимир Путін підписав Указ "Про проведення спеціальних зборів громадян Російської Федерації, які перебувають у мобілізаційному людському резерві Збройних Сил Російської Федерації", — йдеться в офіційній заяві російського диктатора Володимира Путіна.

На це рішення російського диктатора одразу відреагував керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За словами останнього, це цілком передбачувана трансформація, що вказує на проблему з рекрутингом у країні-агресорці.

Йдеться про їх направлення для охорони та захисту “важливих об’єктів”. Формально це не мобілізація, фактично — розширення використання резерву в умовах затяжної війни та кадрового дефіциту. Цього року це відбувалось за контрактом та заявою резервістів. Тепер — цілепрямовано.

Петро Андрющенко

Петро Андрющенко

Керівник Центру вивчення окупації

За його словами, насправді резервістів готують не “про всяк випадок”, а під конкретні завдання — охорону інфраструктури, тилових об’єктів і всього того, що раніше прикривали контрактники або строковики.

А контрактники та строковики — на лінію фронту, — пояснив Андрющенко.

