Путін наказав провести збори російських резервістів — що відбувається

30 грудня офіційно стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ "Про проведення спеціальних зборів громадян Російської Федерації, які перебувають у мобілізаційному людському резерві Збройних Сил Російської Федерації".
Головні тези:
- Це рішення вказує на проблему з рекрутингом у Росії.
- У 2025 році чисельність армії РФ уперше перестала зростати.
Путін скликає на “збори” російських резервістів
Про рішення глави Кремля повідомило Міністерство оборони Росії.
На це рішення російського диктатора одразу відреагував керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
За словами останнього, це цілком передбачувана трансформація, що вказує на проблему з рекрутингом у країні-агресорці.
За його словами, насправді резервістів готують не “про всяк випадок”, а під конкретні завдання — охорону інфраструктури, тилових об’єктів і всього того, що раніше прикривали контрактники або строковики.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-