Россия нанесла удары по портам Южный и Черноморск

Страна-агрессорка Россия совершила новые атаки на портовую инфраструктуру Одесской области. Это привело к повреждениям объектов в портах Южный и Черноморск.

Портовая инфраструктура Одесщины снова страдает от атак РФ

О последствиях новых российских ударов рассказал министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Последний официально подтвердил, что зафиксированы повреждения объектов в портах Южный и Черноморск.

Согласно последним данным, пострадал один человек. На месте работают спасатели — продолжается ликвидация последствий.

Повреждены резервуары для хранения растительного масла одного из промышленных предприятий. Также повреждения получило гражданское судно с зерном под флагом Панамы, находившееся на территории порта. Алексей Кулеба Министр развития общин и территорий

Алексей Кулеба обратил внимание, что это была еще одна целенаправленная атака страны-агрессорки РФ на украинскую гражданскую портовую инфраструктуру.

Главная цель врага сейчас — сорвать логистику, а также значительно усложнить судоходство.