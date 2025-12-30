Россия нанесла удары по портам Южный и Черноморск
Россия нанесла удары по портам Южный и Черноморск

Алексей Кулеба
Портовая инфраструктура Одесщины снова страдает от атак РФ
Страна-агрессорка Россия совершила новые атаки на портовую инфраструктуру Одесской области. Это привело к повреждениям объектов в портах Южный и Черноморск.

Главные тезисы

  • По предварительной информации, пострадал один человек.
  • Россия делает все возможное, чтобы сорвать украинскую логистику и усложнить судоходство.

Портовая инфраструктура Одесщины снова страдает от атак РФ

О последствиях новых российских ударов рассказал министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Последний официально подтвердил, что зафиксированы повреждения объектов в портах Южный и Черноморск.

Согласно последним данным, пострадал один человек. На месте работают спасатели — продолжается ликвидация последствий.

Повреждены резервуары для хранения растительного масла одного из промышленных предприятий. Также повреждения получило гражданское судно с зерном под флагом Панамы, находившееся на территории порта.

Алексей Кулеба

Алексей Кулеба

Министр развития общин и территорий

Алексей Кулеба обратил внимание, что это была еще одна целенаправленная атака страны-агрессорки РФ на украинскую гражданскую портовую инфраструктуру.

Главная цель врага сейчас — сорвать логистику, а также значительно усложнить судоходство.

Несмотря на обстрелы, морские порты продолжают работать с соблюдением требований безопасности, — заявил министр развития общин и территорий.

