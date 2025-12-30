Россия нанесла удары по портам Южный и Черноморск

Страна-агрессорка Россия совершила новые атаки на портовую инфраструктуру Одесской области. Это привело к повреждениям объектов в портах Южный и Черноморск.
Главные тезисы
- По предварительной информации, пострадал один человек.
- Россия делает все возможное, чтобы сорвать украинскую логистику и усложнить судоходство.
Портовая инфраструктура Одесщины снова страдает от атак РФ
О последствиях новых российских ударов рассказал министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Последний официально подтвердил, что зафиксированы повреждения объектов в портах Южный и Черноморск.
Согласно последним данным, пострадал один человек. На месте работают спасатели — продолжается ликвидация последствий.
Алексей Кулеба обратил внимание, что это была еще одна целенаправленная атака страны-агрессорки РФ на украинскую гражданскую портовую инфраструктуру.
Главная цель врага сейчас — сорвать логистику, а также значительно усложнить судоходство.
