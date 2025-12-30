Росія завдала ударів по портах Південний і Чорноморськ

Країна-агресорка Росія здійснила нові атаки на портову інфраструктуру Одеської області. Це призвело до пошкоджень об'єктів у портах Південний та Чорноморськ.
Головні тези:
- За попередньою інформацією, постраждала одна людина.
- Росія робить все можливе, щоб зірвати українську логістику та ускладнити судноплавство.
Портова інфраструктура Одещини знову потерпає від атак РФ
Про наслідки нових російських ударів розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Останній офіційно підтвердив, що зафіксовано пошкодження об’єктів у портах Південний та Чорноморськ.
Згідно з останніми даними, постраждала одна людина. На місці працюють рятувальники — триває ліквідація наслідків.
Олексій Кулеба звернув увагу на те, що це була ще одна цілеспрямована атака країни-агресорки РФ на українську цивільну портову інфраструктуру.
Головна ціль ворога наразі — зірвати логістику, а також значно ускладнити судноплавство.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-