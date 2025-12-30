Росія завдала ударів по портах Південний і Чорноморськ
Росія завдала ударів по портах Південний і Чорноморськ

Олексій Кулеба
Портова інфраструктура Одещини знову страждає від атак РФ
Read in English

Країна-агресорка Росія здійснила нові атаки на портову інфраструктуру Одеської області. Це призвело до пошкоджень об'єктів у портах Південний та Чорноморськ.

Головні тези:

  • За попередньою інформацією, постраждала одна людина. 
  • Росія робить все можливе, щоб зірвати українську логістику та ускладнити судноплавство.

Портова інфраструктура Одещини знову потерпає від атак РФ

Про наслідки нових російських ударів розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Останній офіційно підтвердив, що зафіксовано пошкодження об’єктів у портах Південний та Чорноморськ.

Згідно з останніми даними, постраждала одна людина. На місці працюють рятувальники — триває ліквідація наслідків.

Пошкоджені резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств. Також пошкоджень зазнало цивільне судно із зерном під прапором Панами, що перебувало на території порту.

Олексій Кулеба

Олексій Кулеба

Міністр розвитку громад та територій

Олексій Кулеба звернув увагу на те, що це була ще одна цілеспрямована атака країни-агресорки РФ на українську цивільну портову інфраструктуру.

Головна ціль ворога наразі — зірвати логістику, а також значно ускладнити судноплавство.

Попри обстріл, морські порти продовжують працювати із дотриманням вимог безпеки, — пообіцяв міністр розвитку громад та територій.

