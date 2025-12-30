Росія завдала ударів по портах Південний і Чорноморськ

Країна-агресорка Росія здійснила нові атаки на портову інфраструктуру Одеської області. Це призвело до пошкоджень об'єктів у портах Південний та Чорноморськ.

Портова інфраструктура Одещини знову потерпає від атак РФ

Про наслідки нових російських ударів розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Останній офіційно підтвердив, що зафіксовано пошкодження об’єктів у портах Південний та Чорноморськ.

Згідно з останніми даними, постраждала одна людина. На місці працюють рятувальники — триває ліквідація наслідків.

Пошкоджені резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств. Також пошкоджень зазнало цивільне судно із зерном під прапором Панами, що перебувало на території порту. Олексій Кулеба Міністр розвитку громад та територій

Олексій Кулеба звернув увагу на те, що це була ще одна цілеспрямована атака країни-агресорки РФ на українську цивільну портову інфраструктуру.

Головна ціль ворога наразі — зірвати логістику, а також значно ускладнити судноплавство.