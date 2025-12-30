На Чернігівщині та Дніпропетровщині оголошено обов’язкову евакуацію з низки населених пунктів

30 грудня в Чернігівський та Дніпропетровській областях місцева влада ухвалила рішення про проведення обов’язкової евакуації з окремих населених пунктів. Це дасть можливість зберегти життя та здоров’я мешканців регіонів на тлі підвищеної загрози з боку російських загарбників.

Евакуація на Дніпропетровщині — що важливо знати

Місцева влада наголошує, що вся допомога з евакуації надається безкоштовно.

Після закінчення евакуації буде припинено надання медичних, соціальних (зокрема доглядових) та адміністративних послуг. Крім того буде припинено надання певних комунальних послуг.

Так, ухвалене рішення про проведення обов’язкової евакуації з окремих населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровської області, де ведуться бойові дії, а саме:

селища Покровське, с.Андріївка, с.Богодарівка, с.Братське, с.Вербове, с.Вишневе, с.Відрадне, с.Вільне, с.Вовче, с.Гай, с.Гапоно-Мечетне, с.Герасимівка, с.Данилівка, ,с.Діброва, с.Добропасове, с.Єгорівка, с.Зелена Долина, с.Киричкове, с.Цегельне, с.Коломійці, с.Кривобокове, с.Левадне, с.Малинівка, с.Маяк, с.Мечетне, с.Нечаївка, с.Новоолександрівка, с.Новоскелювате, с.Олександрівка, с.Олексіївка, с.Орли, с.Остапівське, с.Отрішки, с.Злагода, с.Петриків, с.Писанці, с.Піщане, с.Привілля, с.Радісне, с.Скотувате, с.Солоне, с.Старокасянівське, с.Тихе, с.Христофорівка, с.Чорненкове.

Евакуація буде проводитися протягом 30 днів з 29 грудня 2025 року.

Транзитним пунктом евакуації визначено с. Волоське, Дніпровського району Дніпропетровської області.

Для отримання допомоги при евакуації ви можете звернутися:

на єдину гарячу лінію з евакуації в Дніпропетровській області 0-800-336-085,

до партнерських гуманітарних організацій:

гуманітарної місії «Проліска» 095-601-54-17;

ГО «Десяте квітня» 0-800-33-28-58, 063-528-48-89;

БФ «Роккада» 067-120-92-03;

БФ «Діти нового покоління» 068-980-07-09;

до органів Національної поліції України за телефоном 102;

до старости свого округу або безпосередньо до виконавчого комітету Покровської селищної ради.

Евакуація на Чернігівщині — важливі подробиці

На Раді оборони ухвалили рішення про обовʼязкову евакуацію з Новгород-Сіверської, Семенівської, Сновської і Городнянської громад Чернігівської області.

Що далі? Жителів 14 населених пунктів поінформують про місця збору. Всі необхідні служби включені в процес. Є спеціальні евакуаційні маршрути, є транспорт. Розселення евакуйованих — обовʼязкова умова. Гарантовані місця для тимчасового проживання, — заявив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За його словами, евакуацію важливо провести за 30 днів.